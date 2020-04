De Daniel Ionașcu,

Un milion de români au fost dați afară sau au ajuns în șomaj tehnic în urma pandemiei de COVID-19. Acest lucru, corelat cu posibilitatea amânării ratelor restante la credite, a făcut ca băncile să fie luate cu asalt de clienți.

Surse din sistemul bancar au declarat, pentru Libertatea, că aglomerarea vine în special din cauza ordonanței privind amânarea ratelor, dar și a altor probleme care le-au îngreunat activitatea, precum deschiderea de conturi online pentru PFA-uri sau diverse solicitări ale clienților legate de carduri.

Este clar că băncile trag cât mai mult de timp. S-au plâns că normele sunt neclare, iar în Senat ordonanța Guvernului deja începe să fie modificată. Parlamentarii vor să scoată garanția statului asupra dobânzilor amânate. În plus, există planuri pentru moțiune de cenzură. În aceste condiții, instabilitatea legislativă este problema.

Contactat de Libertatea, Dan Suciu – purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR) – a declarat că românii ar trebui să calculeze bine ce vor să facă. „Oamenii să își facă bine evaluarea. Până pe 15 mai au tot timpul din lume să depună cererile. În avantajul lor este însă să scape cât mai repede de credit, nu să se lungească cu el”.

Printre exemplele băncilor care par să nu mai facă față solicitărilor se numără BCR, Banca Transilvania sau Raiffeisen Bank.

„Dacă ar răspunde cineva la telefon ar fi minunat! De două zile tot sun”, scrie un client nemulțumit pe pagina de Facebook a Raiffeisen Bank România.

Mai jos, o altă clientă completează: „Când încerc să o contactez pe (asistenta virtuală) Ana pentru a mă conecta la una dintre persoanele call-center, mă ține pe așteptare pentru foarte mult timp și nu îmi răspunde nimeni la telefon. Ce pot face în acest caz?”.

Un reprezentant al băncii răspunde, tot pe Facebook, și spune că numărul de apeluri este mare din cauza epidemiei de COVID-19.

Și la Banca Transilvania se întâmplă același lucru.

”La BT, totul este blocat, pe toate canalele. Nici formularul ăla online (pentru amânarea ratelor – n.r.) nu îl poți trimite. De la BT m-au sunat ieri arțăgoși că am înregistrat o restanță de 27 de lei și că mai am două zile până la raportarea la Biroul de Credit”, ne-a declarat o clientă a băncii.

Pe pagina de Facebook a băncii, oamenii sunt nemulțumiți. O serie de utilizatori susțin că au completat formularele pentru amânarea ratelor și au sunat de mai multe ori, fără succes.

Iată câteva exemple:

Am sunat de mai multe ori și nu răspunde nimeni! Singura soluție este să mergem la bancă!

Banca Transilvania am completat această cerere de 3 ori și mi se spune că cererea nu poate fi procesată! Am înaintat un e-mail de acum două săptămâni și am sunat de minim 20 ori. Îmi pare rău că nu sunteți prompți și nu dați dovadă de profesionalism și solidaritate!