De Daria Maria Diaconu,

Cozmin Gușă a fost exclus din PSD în ședința partidului, după doar trei săptămâni de când se alăturase formațiunii.

Acesta a făcut primele declarații după excludere la emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la postul de televiziune Antena 3.

„Pe scurt, nici nu mă surprinde, dar nici nu schimbă nimic din strategia mea. Eu am anunțat de acum trei săptămâni când am intrat în PSD că am un proiect pe 10 ani, așa, de la 50 la 60 de ani, să reușim să reformăm stânga, pentru că nu va fi foarte simplu.

Eu știind ce este în CEX-ul acela, pentru că este diferit de PSD, mi-am dat seama că vor fi și asemenea nervozități, dar au fost câteva zeci de colegi de partid, deocamdată – pentru că CEX-ul zice ceva, organizația din care faci parte zice altceva, apropo de Sectorul 1 și Dan Tudorache, care au votat împotrivă sau s-au abținut, ceea ce e o veste bună pentru acest început de proiect, pentru că noi suntem în faza în care PSD-ul a avut cel mai slab rezultat din istoria lui la prezidențiale – e clar că e o problemă, iar decizia aceasta de excludere a cuiva care nu a deranjat cu nimic, eu nedorind nicio funcție, arată că e o bubă acolo”, a declarat Cozmin Gușă.

„Dar nu sunt deloc supărat, sunt chiar tonic. Pentru că eu mi-am atins scopul, acela de a împiedica accederea lui Dan Barna în turul doi și de a-i da 3-4 procente lui Dăncilă”, a mai spus el.

La aceeași emisiune, Cozmin Gușă a vorbit și despre procentul pe care l-ar putea obține Klaus Iohannis în turul doi al alegerilor, în confruntarea cu Viorica Dăncilă.

„Nu poți să faci campanie serioasă împotriva unui candidat extrem de consolidat cum este Iohannis astăzi. Și nu vreau să vă zic simulările de tur doi… E de aia cu minimum două treimi, minimul 66% pentru Klaus Iohannis.

Așa este astăzi. PNL a lucrat profesionist la campanie de data asta și Ludovic Orban a fost un șef de campanie extrem de precis, surpriza sezonului”, a spus el.

