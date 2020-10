„Prefectul Capitalei, Cojanu, este dobitocul perfect. Prostia lui înfoiată, de partid și de stat, omoară oameni. Mi-e scârbă să vă demonstrez asta. Uitați-vă la declarațiile lui, dacă nu le-ați auzit în direct”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina de socializare.

Și a continuat, referindu-se în final și la ministrul educației, Monica Anisie: „La ora când scriu, așa-numitul prefect nu a reușit să afle numărul de infectați de azi din București, transmis oficial de la ora 13 – spune că era „la cumpărături” când s-a comunicat. Guvernul îl menține încă în funcție. Face un cuplu perfect cu Molusca Anisie”.

Afirmațiile lui CTP au fost făcute în contextul în care prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a spus că nu știe câte infectări au fost depistate în ultimele 24 ore în Capitală. Cu câteva ore înainte, Cojanu nu a știut să spună nici care este rata de infectare anunțată de DSP București.

Am mai făcut o afirmație, că eu nu am avut numărul de îmbolnăviri, eu eram la cumpărături. Am fost înștiințat de domnul colonel Precup, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că este 3,02 și că trebuie să ne vedem la Prefectură

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, la Digi24: