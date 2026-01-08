Norma de impozitare a fost majorată

În cazul locuințelor, potrivit Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, impozitul se calculează pe baza unui set de factori, printre care se numără și norma de impozitare.

Aceasta a fost majorată prin lege cu 79,6%, ceea ce a dus automat la o creștere minimă de același procent a impozitului pe locuințe.

Autoritatea locală nu a avut posibilitatea de a interveni asupra acestui factor, însă cota de impozitare, o altă variabilă din formula de calcul, a fost menținută la nivelul din anul precedent, respectiv 0,095%.

„Norma de impozitare s-a mărit, prin efectul legii, cu 79,6%. Acolo nu am putut interveni, ca autoritate locală”, după cum a explicat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești, pentru Observatorulph.ro.

Facilități fiscale eliminate

O schimbare importantă vizează eliminarea reducerii de 30% acordate anterior apartamentelor situate în clădiri mai vechi de 30 de ani.

De asemenea, au fost eliminate și alte facilități fiscale, precum reducerile pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de trei etaje și minimum opt apartamente, toate aceste modificări fiind impuse prin lege. Consecința este o creștere suplimentară a impozitelor față de anul trecut.

Conform simulărilor realizate de SPFL Ploiești, pentru locuințele mai vechi de 30 de ani situate în zona A de impozitare, impozitele pentru 2026 sunt semnificativ mai mari.

Calcule pentru impozitul anual pe locuință

De exemplu, pentru o garsonieră de 25 mp, impozitul anual a crescut de la 75 de lei în 2025 la 156 de lei în 2026.

Un apartament cu două camere (60 mp) va avea un impozit de 381 lei, față de 184 lei anul trecut, iar unul cu trei camere (80 mp) va ajunge la 509 lei, comparativ cu 245 lei în 2025.

În cazul unei case de 100 mp, impozitul crește de la 319 lei la 636 lei pe an.

Pentru terenuri, majorarea este limitată la rata inflației, de 5,6%. Astfel, un teren de 500 mp, pentru care impozitul era de 663 lei în 2025, va fi impozitat cu 700 lei în 2026.

Cu cât crește impozitul auto

În ceea ce privește autoturismele cu capacitate cilindrică sub 1.600 cm³, impozitul crește diferențiat în funcție de norma de poluare.

Dacă în 2025 impozitul era de 100 lei, în 2026 acesta ajunge la 156 lei pentru autoturismele non-euro și la 132 lei pentru cele euro 6.

Pentru mașinile cu capacitate cilindrică mai mare de 3.000 cm³, impozitul pentru norma euro 6 rămâne neschimbat: de exemplu, pentru un autoturism de 3.200 cm³, suma datorată rămâne 7.954 lei.

În schimb, pentru autoturismele non-euro de aceeași capacitate, impozitul crește la 8.749 lei.

Fără scutiri de impozite pentru anumite categorii de persoane

Totodată, începând din acest an, au fost eliminate scutirile de la plata impozitelor pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat care dețin clădiri, terenuri sau autoturisme.

În plus, cota de impozitare pentru imobilele cu destinație nerezidențială aflate în proprietatea persoanelor fizice a fost majorată semnificativ, de la 0,2% la aproximativ 1,3%, conform SPFL Ploiești.

