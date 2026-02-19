Culoarea albă la semafor, specială pentru mașinile autonome

Această schimbare este motivată de creșterea numărului de vehicule autonome care circulă pe drumuri. Semnalul alb, denumit „urmează fluxul de trafic” („follow-on signal”), este conceput să faciliteze comunicarea între semafoare și vehiculele autonome. Acesta ar permite autoturismelor fără șofer să se coordoneze mai eficient în intersecții și în coloane aglomerate.

„În timp ce vehiculele autonome primesc indicații de la semnalul alb, șoferii autoturismelor clasice vor continua să urmeze regulile actuale de circulație și semnalele semaforului clasic”, au explicat specialiștii citați de publicația sârbă Blic, parte a Ringier Media International.

Semafor cu patru culori, testat în zone cu trafic pietonal redus

Testele sunt în desfășurare în zone cu trafic pietonal redus, precum porturi și districte industriale, iar primele rezultate arată că noul sistem ar putea reduce timpul de călătorie și consumul de combustibil. Cu toate acestea, pentru implementarea la scară largă, între 30% și 40% dintre vehiculele de pe drumuri ar trebui să fie autonome, ceea ce înseamnă că această schimbare nu este încă realizabilă pe termen scurt.

Noul semafor rutier cu patru culori este testat în diferite regiuni din lume unde numărul de mașini autonome a crescut în ultimii ani. Sursa foto: Gemini (Imagine creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale).

Conceptul a fost propus de cercetătorii de la North Carolina State University (NCSU), sub conducerea profesorului Ali Hajbabaie. Statul North Carolina din Statele Unite ale Americii este principalul „cobai” pentru această tehnologie, dar și autoritățile din Michigan (leagănul industriei auto americane) au început să lucreze la sisteme similare.

În 2024 și 2025, sistemul a fost testat intens în simulări computerizate ultra-realiste și în medii controlate (cum ar fi porturi sau zone industriale cu trafic de vehicule autonome).

Ce sunt mașinile autonome?

Mașinile autonome, cunoscute și sub numele de vehicule fără șofer sau „self-driving cars”, sunt vehicule capabile să perceapă mediul înconjurător și să navigheze fără intervenție umană directă.

Spre deosebire de o mașină clasică, unde șoferul ia toate deciziile (direcție, frânare, accelerare), o mașină autonomă folosește un mix complex de senzori, algoritmi și inteligență artificială pentru a ajunge de la punctul A la punctul B.

Cum funcționează o mașină autonomă

Pentru a înțelege ce se întâmplă în jurul său, vehiculul se bazează pe un arsenal tehnologic:

Senzori Lidar: Utilizează pulsuri laser pentru a crea o hartă 3D ultra-precisă a împrejurimilor.

Utilizează pulsuri laser pentru a crea o hartă 3D ultra-precisă a împrejurimilor. Radar: Detectează obiecte la distanță mare și calculează viteza acestora (util în condiții de ceață sau ploaie).

Detectează obiecte la distanță mare și calculează viteza acestora (util în condiții de ceață sau ploaie). Camere video: „Văd” semnele de circulație, culorile semaforului (inclusiv noul semafor cu a patra culoare pe care l-am discutat anterior pentru fluidizarea traficului autonom) și marcajele rutiere.

„Văd” semnele de circulație, culorile semaforului (inclusiv noul semafor cu a patra culoare pe care l-am discutat anterior pentru fluidizarea traficului autonom) și marcajele rutiere. Unitatea de procesare (AI): Analizează gigabyți de date în fracțiuni de secundă pentru a decide dacă trebuie să pună frână sau să evite un obstacol.

5 niveluri de autonomie pentru mașini

Industria auto clasifică aceste vehicule pe o scară de la 0 la 5, definită de SAE (Society of Automotive Engineers):

Nivelul 0 (Fără automatizare): Șoferul controlează totul. Nivelul 1 (Asistență): Cruise control adaptiv sau menținerea benzii (șoferul rămâne activ). Nivelul 2 (Automatizare parțială): Mașina poate controla viteza și direcția simultan, dar șoferul trebuie să fie atent (ex: Tesla Autopilot). Nivelul 3 (Automatizare condiționată): Mașina conduce singură în anumite condiții (ex: autostradă), dar cere intervenția omului dacă sistemul întâmpină dificultăți. Nivelul 4 (Automatizare ridicată): Mașina poate conduce complet singură într-o zonă geografică limitată (ex: robotaxi-urile Waymo din SUA). Nivelul 5 (Automatizare completă): Vehiculul nu are volan sau pedale și poate conduce oriunde, în orice condiții.

