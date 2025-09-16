Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS) a fost inițiat în ianuarie 2024 de cabinetul Ciolacu printr-o Hotărâre de Guvern.

El are ca scop „promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii și tinerii din școlile din România, sprijinind astfel participarea lor la educație. PNMS urmărește să creeze motivația pentru studiu, să mențină echilibrul socio-emoțional și să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului școlar pe termen lung. Programul realizează aceste obiective prin furnizarea unei mese nutritive și echilibrate în școli”.

Totodată, firmele politicienilor beneficiază din plin de banii publici din acest program. Așa este și firma lui Ioan „Mateo” Mateescu, vicepreședinte PSD Timiș și fin al lui Sorin Grindeanu, care a primit un loc asigurat la program. Atât de bine era cunoscut locul firmei că, după ce a intrat în insolvență, nu s-a mai înscris nimeni la licitație.

„Masă sănătoasă” cu stafilococi

Cătălin Cristian Călinoiu locuiește, împreună cu familia sa, în comuna Șag din județul Timiș. De câteva luni, el se luptă cu primarul comunei, Flavius Alin Roșu pe care-l acuză că a asmuțit toată comunitatea împotriva lui.

Recomandări Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

Prin luna mai, copilul lui Călinoiu s-a simțit rău. Micuțul de 3 ani a ajuns la spital după ce, susține tatăl lui, „a consumat hrana livrată în cadrul programului «Masă sănătoasă la Grădinița din Șag»”.

Călinoiu acuză că probele oficiale transmise de Direcția de Sănătate Publică Timiș atestă că „în alimentele consumate s-au găsit stafilococ coagulazo-pozitiv și enterobacterii”. Iar fiul său „a fost internat la Spitalul pentru Copii Louis Țurcanu cu simptome severe, viața fiindu-i pusă în pericol”.

Pe de altă parte, primarul spune că lucrurile nu au chiar fost chiar așa de grave, iar analizele efectuate de DSP nu au scos la iveală lucruri îngrijorătoare. Totuși, DSP a dispus ca întregul personal care intră în contact cu alimentele să fie supus unui triaj epidemiologic.

Grădinița din Șag

Licitație ratată din cauza „cazului Călinoiu”

Recent, primarul Roșu a scris pe Facebook că, din cauza lui Călinoiu, programul „Masă sănătoasă” din comuna pe care o păstorește, nu mai există. Pe scurt, Roșu acuză că din cauza valurilor făcute de Călinoiu nu s-a mai înscris nicio firmă la ultima licitație, iar copiii au rămas fără hrană.

Ultimul contract, în valoare de 102.234 de lei, pentru „Masă sănătoasă” a fost oferit de Primăria Șag în luna februarie a acestui an firmei Darian Eric Business SRL, singura firmă care a luat contractele din acest program cu primăria timișeană.

Primarul Roșu se plângea pe Facebook, pe 4 septembrie, că „s-a încheiat licitația pe platforma SICAP” pentru programul „Masă sănătoasă” destinat școlarilor și preșcolarilor din comuna Șag și „niciun ofertant NU s-a înscris”.

„Din păcate, niciuna dintre firmele care ar fi putut furniza serviciile necesare nu s-a înscris. De câteva luni de zile, planează o atmosferă de suspiciune care persistă în jurul acestui program, deși verificările instituțiilor au arătat contrariul.

Este o situație dureroasă, cu consecințe directe asupra celor aproape 580 de copii care ar fi trebuit să beneficieze de mese calde, într-un cadru sigur și organizat. Din cauza acuzațiilor grave aduse de o persoană care a pus sub semnul întrebării integritatea tuturor celor implicați în derularea acestui program guvernamental, întreaga comunitate are acum de suferit”, preciza primarul.

Recomandări „Cred că las căciulile și opincile și mă apuc să vând țuică”. Povestea băcăuanului care l-a cunoscut pe Părintele Galeriu și a renunțat la preoție

Și mai departe, edilul face un apel spunând: „Este momentul ca vocea comunității să se facă auzită. Copiii din Șag merită sprijin, nu piedici. Merită grijă, nu suspiciuni. Merită un viitor sănătos, nu un prezent compromis. Ne vom zbate în continuare pentru binele copiilor, împreună și cu sprijinul părinților.

Luni, 8 septembrie, prima zi de școală, din păcate va fi și prima zi fără masă caldă servită gratuit copiilor din Șag. Nu vom rămâne privitori și vom căuta soluții ca în cel mai scurt timp să reușim să rezolvăm această situație”.

Iar reacțiile părinților nu au întârziat, punându-l la zid pe „scandalagiul” Călinoiu.

Firma insolventă a finului lui Grindeanu

Ce a omis primarul Roșu să spună este că firma care s-a bucurat până acum de banii primăriei prin programul „Masă sănătoasă” a intrat în insolvență. Plăcinta din acest program este împărțită și pretendenții nu se calcă în picioare. Iar firma Darian Eric Business SRL nu s-a mai înscris având probleme de insolvabilitate.

Firma Darian Eric Business SRL a fost băgată în insolvență, acum nici o lună, urmând falimentul. Culmea, creditorul este Inter Conecter SRL patronată de fostul consilier județean Daniel Preuncă (din partea PDL în perioada 2008-2012).

De altfel, Darian Eric Business SRL are mai multe procese, unele pe rol, altele pierdute, pentru că este rău platnică.

Un alt proces a fost deschis împotriva firmei lui Mateescu chiar de domnul Călinoiu, tatăl copilului care ar fi suferit de pe urma programului „Masă sănătoasă”.

Anul trecut, firma lui Mateescu a avut un profit de peste două milioane de lei. Și doar în acest an, Darian Eric Business a câștigat 11 contracte cu diverse primării din județul Timiș, majoritatea conduse de PSD.

Zece dintre aceste contracte sunt pentru programul guvernamental „Masă sănătoasă”, iar valoarea totală a contractelor se ridică la suma de patru milioane lei.

Interesant este că două dintre contracte au fost adjudecate în această lună, după începerea procedurilor de insolvență ale firmei lui Mateescu.

Cine este Ioan „Mateo” Mateescu?

Ioan Mateescu, zis Mateo, este un PSD-ist vechi și directorul general al Administrației Canalului Navigabil Bega (ACNB). Instituția se aflată în curtea Ministerului Transporturilor și în fruntea ei, plină de PSD-iști, sunt trei directori și un CA format din trei membri.

Ioan „Mateo” Mateescu. Foto: banatulmeu.ro

106.000 dei lei a încasat Mateescu, conform declarației de avere de anul trecut, de la ACNB. La acești bani s-au adăugat 21.677 de lei pentru că este și director la firma sa, Darian Eric Business, cea care a supt mulți bani publici din programul „Masă sănătoasă”.

Înainte, Mateescu a fost specialist relații publice și apoi director tehnic și membru CA tot la Administrația Canalului Navigabil Bega. În aceste funcții, Mateescu a ajuns cu sprijinul lui Sorin Grindeanu care este nașul său de cununie.

Înainte să intre în politică, Mateescu a fost polițist, la Poliția Rutieră din Timișoara. El a devenit cunoscut după tragicul caz al polițistului Sașa Disici.

Într-o noapte din martie 2001, Saşa Disici și Ioan Mateescu se aflau în misiune. O mașină, în care se aflau trei persoane, a forțat filtrul accidentându-l pe Ioan Mateescu. Disici a pornit în urmărirea automobilului pe care l-a blocat pe o stradă dintr-o localitate limitrofă Timișoarei.

Imediat ce a coborât din maşină, Disici a fost împuşcat de mai multe ori, iar criminalul s-a făcut nevăzut. Mateescu, aflat într-o altă maşină, plecase şi el pe urmele fugarilor și, la scurt timp, ajunge la locul incidentului unde îl găseşte pe colegul său ciuruit de gloanţe. Atunci a fost declanșată una dintre cele mai mari acțiuni polițienești fiind puși pe urma asasinului 5.000 de oameni ai legii. Oficial, după ce a fost vânat, criminalul încolțit s-a sinucis. Neoficial, el ar fi fot împușcat de polițiștii urmăritori.

Mateescu nu a mai stat mult timp în poliție și s-a dedicat afacerilor și politicii. El a devenit membru PSD, iar prima funcție pe care i-a oferit-o partidul a fost în 2012 când a fost numit director al Agenției Teritoriale ARR Timiș.

Apoi, în aprilie 2015, Mateescu, ajuns vicepreședinte al PSD Timiș, se căsătorește cu Ioana Alexandra, pe atunci membră TSD, nășiți fiind de soții Grindeanu. La nunta lor au participat lideri importanţi ai PSD din toată ţara fiind considerat un eveniment important în Timișoara.

Apoi, în noiembrie 2015, Mateescu devine, pentru șapte luni, consilier local la Timișoara, după ce alt consilier PSD a demisionat.

Din luna iunie a acestui an, Ioan Mateescu este și administrator al firmei M&S Mega Play SRL, firma Mihaelei Teodora Grindeanu, soția liderului PSD. Înființată în 2019, M&S Mega Play este implicată în industria recreativă pentru copii și, după câțiva ani de profit, anul trecut a fost pe pierdere.

Soția lui Mateescu, pe numele de fată Toman, este fiica unei fost ofițer de la SRI Timiș (locotenent-colonel Camelia Maria Toman, care a fost condamnată, acum mai bine de 10 ani, la șase ani de închisoare pentru instigare la lovituri cauzatoare de moarte). Ioana Mateescu a fost consilier juridic la primăria comunei Giroc din județul Timiș.

Apoi a lucrat la Aeroportul din Timișoara, iar acum este consilier juridic la Casa Matteo SRL, firmă deținută de mama lui Ioan Mateescu și care, până acum câțiva ani, s-a bucurat de niște contracte cu statul. La aceeași adresă cu Casa Matteo, Ioana Mateescu a mai deschis, în 2020, firma I.D.E.M. Family Ownership SRL care se ocupă cu restaurantele. Tot în sediul respectuv, funcționează și firma Darian Eric Business SRL (cea care oferă „Masă sănătoasă” copiilor din Șag), și restaurantul La Renaissance, despre care toată Timișoara știe că este al familiei Mateescu.

Toate aceste afaceri au loc pe un teren care vine de la primărie. Tot pe terenul primăriei, și la aceeași adresă de pe malul Lacului Balaurului, mai face afaceri și Ramona Olteanu, fost consilier local şi candidat la Senat din partea PSD. De altfel, Mateescu a fost asociat cu doamna Olteanu în firma Friend’s Arena SRL.

Și familia primarului Roșu face afaceri

Primarul comunei Șag, Flavius Alin Roșu a făcut și el ceva afaceri. Acum, de acestea se ocupă familia sa. Cel mai vizibil business este restaurantul Infinity din Șag. La aceeași adresă, funcționează și firma Camping Sport SRL, patronată de părinții primarului Roșu. Acum trei ani, aceasta a beneficiat de un contract de aproape jumătate de milion de lei cu comuna Birda din Timiș, condusă tot de PSD, pentru „Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport”.

Flavius Alin Roșu. Foto: Facebook, banatulmeu.ro

Mama primarului Roșu este educatoare la grădinița din Șag unde „Masa sănătoasă” a băgat un copil în spital.

Foto ilustrativ: Shutterstock