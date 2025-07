Autoritățile din Timiș susțin că nu s-a dovedit o legătură între mâncare și simptomele copilului, dar tatăl acuză mușamalizarea cazului. Patronul firmei de catering susține că a depus împotriva tatălui-reclamant o plângere penală pentru hărțuire.

Problemele apărute la „Grupa Buburuzelor”

Problemele de la grădinița din Șag, comună aflată la marginea Timișoarei, au început în seara zilei de 22 mai 2025. Un băiat de 3 ani de la „Grupa Buburuzelor” (creșă cu program prelungit) a ajuns la spital cu scaune diareice, vărsături și dureri abdominale.

Grădinița din Șag. Foto: captură Google Maps

A doua zi, în 23 mai, până în ora 11.00, la spitalul de copii din Timișoara au mai ajuns alți doi copii din aceeași grupă, „cu simptome asemănătoare”. Pentru că cei mici erau incluși în programul guvernamental „Masă sănătoasă”, existând suspiciuni de toxiinfecție alimentară, medicii de la Spitalul de Copii au alertat Direcția de Sănătate Publică.

Într-un comunicat „la cald”, Inspectoratul Școlar Timiș anunța că în seara zilei de joi, un copil de la grădinița din Șag a fost dus la spital cu simptome care pot fi asociate unei enteroviroze, iar „vineri, 4 copii din aceeași grupă și cadrul didactic responsabil de grupă au prezentat simptome similare, însă, potrivit informațiilor furnizate de domnul director al Școlii Gimnaziale din Șag, aceștia se află într-o stare generală bună”.

„Subliniem că, în aceeași zi, peste 400 de copii au servit masa în cadrul programului «Masă sănătoasă», fără a prezenta simptome similare. Totodată, cadrul didactic care a acuzat simptome nu a consumat produsele din programul menționat”, mai transmitea Inspectoratul Școlar, anunțând totodată că rezultatele analizelor vor fi comunicate „imediat ce vor fi disponibile”.

Trei diagnostice diferite. Un copil internat, doi externați

Potrivit documentelor studiate de Libertatea, dintre cei trei copii duși de părinți la spital, unul a fost internat cu diagnosticul de gastroenterocolită acută, iar ceilalți doi au fost lăsați să plece acasă după ce au primit un diagnostic fără legături digestive: sindrom acut de vărsături și angină acută (unul dintre copii), respectiv otită medie nesupurată și viroză respiratorie (al doilea copil).



O zi mai târziu, în 24 mai 2025, a fost externat și copilul cu gastroenterocolită. „Nu au putut fi recoltate probe de materii fecale sau lichid de vărsături de la niciun copil care a solicitat asistență medicală. Formele clinice de boală au fost: ușoară și medie”, arată Direcția de Sănătate Publică Timiș într-un document transmis Prefecturii Timiș și studiat de Libertatea.

Rezultatele controalelor

În urma suspiciunilor de toxiinfecție alimentară, echipele de control au prelevat probe atât de la firma de catering care a livrat mâncarea, cât și de la Școala Gimnazială din Șag, de care aparține grădinița. Cu ocazia controlului efectuat la firma de catering nu au fost constatate nereguli majore, firmei fiindu-i aplicat un avertisment. Problema identificată de autorități: „ușoare depășiri” ale cantității de bacterii coliforme din apa de la rețea. Până la remedierea confirmată prin analize de laborator, s-a impus doar folosirea apei îmbuteliate. Câteva zile mai târziu, ca urmare a remedierii problemelor din rețeaua internă de apă a firmei de catering, interdicția a fost ridicată.

Firma de catering este SC Darian Eric Business SRL, administrată de Ioan Mateescu, fost vicepreședinte al PSD Timiș, fin al liderului PSD Sorin Grindeanu și fost director al Administrației Canalului Navigabil Bega, regie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Societatea lui Mateescu are contracte de livrare a mâncării prin programul „Masă sănătoasă” cu mai multe primării din județul Timiș.

Ioan Mateescu. Foto: deBanat.ro

Stafilococ în probele de mâncare ridicate de la grădiniță

Cu ocazia controlului efectuat la grădinița din Șag, DSP a ridicat pentru analize de laborator mostre (păstrate pentru probe) din mâncarea servită în data de 22 mai 2025. În aceste probe au fost identificate: stafilococ coagulaza-pozitiv și valori crescute de enterobacterii. În urma acestor rezultate, DSP a dispus, la nivelul Școlii Gimnaziale din Șag, o serie de „măsuri riguroase pentru protejarea sănătății copiilor și prevenirea oricărei contaminări”.

„Recoltare exhudat faringian/nazal pentru personalul care manipulează alimente, ca măsură de excludere a purtătorilor de stafilococ coagulaza-pozitiv. Prezentarea personalului care servește/manevrează alimente la un consult de medicină a muncii, în vederea unei evaluări de sănătate suplimentare, pentru excluderea purtătorilor asimptomatici sau a altor riscuri pentru siguranța alimentară. Activitatea acestora va putea continua doar cu aviz medical” sunt câteva dintre măsurile dispuse de DSP în urma testelor de laborator.

Prin același document, Direcția de Sănătate Publică a dispus ca pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, întregul personal care intră în contact cu alimentele să fie supus unui triaj epidemiologic.

Tatăl copilului internat acuză încercări de mușamalizare

Cristian Cătălin Călinoiu, tatăl copilului diagnosticat cu gastroenterocolită, susține că autoritățile responsabile nu i-au comunicat rezultatele analizelor care arătau prezența stafilococului în probele de mâncare recoltate de la școală. Călinoiu susține că a aflat acest detaliu după ce primarul din Șag, Flavius Roșu, i-a arătat un document al DSP, fără să îi permită să îl fotografieze.

„Citind documentul respectiv, am ajuns la concluzia că în hrana livrată copiilor în data de 22 mai a fost depistată bacteria stafilococ coagulaza-pozitiv și enterobacterii. Domnul primar nu mi-a dat voie nici măcar să pozez acest document. Ulterior am făcut prima sesizare oficială în calitate de parte vătămată, de părinte, către DSP Timiș. Nu am primit niciun răspuns. Am continuat demersurile. Au fost peste 10 e-mailuri succesive. În data de 6 iunie am primit primul răspuns oficial de la DSP în care era evidențiată bacteria stafilococă”, a declarat Cristian Cătălin Călinoiu, pentru Libertatea.

În urma confirmării, tatăl băiatului a depus sesizări la toate instituțiile pe care le-a considerat competente în caz, inclusiv la Guvernul României, dar a formulat și plângeri penale, care au fost trimise spre soluționare Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

„Hrana aia a fost livrată prin programul guvernamental «Masă sănătoasă». Analizele au confirmat: stafilococ auriu. Nimeni nu a fost tras la răspundere. Firma de catering, cea care a livrat hrana, este legată de șefii politici ai județului, a fost protejată. Primarul din Șag, DSP-ul, inspectoratul școlar, ministerul, toți au tăcut”, susține Călinoiu, care a inițiat și o petiție online pe subiect.

Cum explică DSP rezultatul anchetei

Una dintre nemulțumirile părintelui este legată de faptul că, pe perioada internării în spital, copilului său nu i-au fost recoltate probe din scaun pentru analize.

„Stafilococul poate da toxiinfecții alimentare, dar în cazul de față nu au fost întrunite condițiile pentru a stabili că a fost caz de toxiinfecție alimentară. Fără identificarea unui agent patogen prin lipsa probelor de materii fecale de la cei 3 copii și a neprezentării altor cazuri cu aceeași simptomatologie la unitățile sanitare, nu au fost întrunite criteriile pentru declararea unui focar de gastroenterocolită conform metodologiei și nici a unui focar de toxiinfecție alimentară”, a transmis purtătorul de cuvânt al DSP Timiș pentru Libertatea.

Cristian Cătălin Călinoiu susține că, deși în documentele primite de la DSP este menționat că „nu au putut fi recoltate probe de materii fecale de la niciun copil care a solicitat asistență”, în scrisoarea medicală de externare din spital scrie că pe parcursul internării, copilul său a avut, în interval de 24 de ore, două „scaune semiconsistente”.

„Spitalul de copii și-a făcut datoria”

Managerul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, Mihai Gafencu, susține că, în acest caz, medicilor nu li se poate reproșa nimic, ei sesizând de îndată Direcția de Sănătate Publică cu privire la suspiciunile apărute după prezentarea celor trei copii de grădinița din Șag la spital.

„Spitalul de copii și-a făcut datoria de la un capăt la altul. A vindecat copiii prezentați în urgență și pe cei care i-a testat în cadrul internării. Nu a depistat niciun agent infecțios, microbian sau viral care ar fi putut da o boală diareică, dar a raportat imediat prin medicul epidemiolog către forurile superioare posibila anchetă care să determine dacă ar fi existat ceva. Nu s-a găsit absolut nimic”, a declarat Mihai Gafencu.

Directorul Spitalului de Copii mai spune că unitatea medicală nu a fost anunțată în mod oficial „că ar fi existat un stafilococ în ceva probă de mâncare care e legată de caz”. Mihai Gafencu susține că această informație a fost adusă la cunoștința spitalului „doar de mesaje private și de o reclamație adusă la cunoștință de un for superior”. „La noi în spital nu a fost depistat, din probele patologice ale copiilor, mai nimic”, a mai declarat Mihai Gafencu.

Depistarea stafilococului nu a fost raportată la DSVSA

Din două documente puse la dispoziție de tatăl copilului diagnosticat cu gastroenterocolită reiese că Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș a transmis, referitor la caz, două răspunsuri total opuse, la două date diferite. Astfel, într-un răspuns din data de 26 iunie 2025, DSVSA Timiș îi transmite tatălui că „din ancheta comună cu reprezentanții DSP Timiș a reieșit că rezultatele analizelor pentru probele recoltate din alimentele suspicionate (probe recoltate de la Grădinița PP Șag) au fost corespunzătoare, ancheta epidemiologică nu a confirmat toxiinfecția alimentară, situație în care suspiciunea de boală este cea de enterocolită virală”.

Într-un alt răspuns, transmis tatălui în data de 16 iulie, DSVSA Timiș îl informează că inspectorii care au controlat grădinița din Șag în data de 23 mai 2025 nu au prelevat probe de mâncare pentru analize, acestea fiind ridicate deja de către DSP.

În același document, DSVSA Timiș mai arată că, potrivit unui ordin comun ANSVSA/MADR/MS/ANPC, DSP Timiș avea obligația să anunțe DSVSA Timiș cu privire la stafilococul găsit în mâncare, lucru care nu s-a întâmplat.

„(…) menționăm că instituția noastră nu a fost informată cu privire la rezultatele pozitive pentru stafilococ coagulazo-pozitiv. Mai mult decât atât, din discuțiile purtate cu inspectorii DSP Timiș, aflați în control în unitate în același moment (în data de 23.05.2025), a reieșit că numărul copiilor cu simptome gastrointestinale era de trei, suspiciunea de boală declarată de către aceștia fiind de enterocolită virală”, se arată în documentul DSVSA.

Prezența stafilococului, anunțată de școală după presiunile părintelui

În 30 iunie 2025, după sesizările și plângerile făcute de Cristian Cătălin Călinoiu, Școala Gimnazială din Șag, care anunțase în 27 mai 2025 că „în urma controlului și a probelor de apă și alimente nu s-au identificat indicii care să sugereze o toxiinfecție alimentară cauzată de meniul oferit în cadrul programului guvernamental «Masă sănătoasă»”, a făcut publică, pe pagina de Facebook a instituției, prezența stafilococului în mâncare.

Școala a explicat că, potrivit evaluărilor realizate de DSP Timiș și DSVSA, nu au fost întrunite criteriile epidemiologice necesare pentru declararea unui focar de gastroenterocolită în cadrul unității, întrucât a fost confirmat un singur caz și nu au fost raportate alte situații similare.

„De asemenea, potrivit reglementărilor aplicabile, informarea publică a părinților nu era obligatorie în acest context, tocmai pentru a evita generarea unei stări de alarmare nejustificată”, a mai transmis Școala Gimnazială din Șag în 30 iunie.

În același comunicat, școala mai arată că „își cere scuze dacă informațiile transmise inițial au creat disconfort sau au generat neplăceri, înțelegând că aceste trăiri au fost resimțite în mod special de către părinții unui copil care frecventează unitatea noastră de învățământ”.



„Față de aceștia, dorim să adresăm scuzele noastre sincere, cu deplin respect, pentru orice îngrijorare resimțită, pentru orice sentiment că nu au fost înțeleși pe deplin și pentru orice percepție de lipsă de transparență ori întârziere în comunicare. Precizăm însă că datele transmise au reflectat stadiul intermediar al anchetei epidemiologice, precum și de starea de neliniște și panică generată în comunitate, ca urmare a difuzării unor informații în spațiul public prin diverse canale mass-media (…) Subliniem că informarea a fost realizată cu bună-credință, într-o formă succintă, din dorința de a clarifica rapid situația și de a preveni orice confuzie suplimentară”, a mai transmis Școala Gimnazială din Șag în ultima comunicare publică pe subiect.

Poziția directorului școlii

În comunicatul în care anunță prezența stafilococului într-una din probele de mâncare, școala din Șag susține că „sursa contaminării a fost stabilită ca fiind rețeaua internă de apă utilizată de furnizorul de hrană, care a remediat integral problema și a prezentat ulterior analize conforme cu toate standardele sanitare”. Contactat de Libertatea, directorul școlii din Șag a declarat că prezența stafilococului din mâncare nu are o explicație certă.

„Din toate probele, într-una singură a fost identificat stafilococul. Și noi ne-am gândit, și DSP-ul s-a gândit că este de la manipulare sau de la un recipient nesteril. Nu știu din ce ar fi putut să fie. Am trimis femeile care au manipulat mâncarea la analize, li s-a luat un exhudat faringian, rezultatele au fost negative. Niciuna dintre instituții nu a făcut legătura între diagnosticul copilului și stafilococul respectiv”, a declarat directorul Ioan Cristian Moga.

Directorul unității de învățământ a mai declarat că de mâncarea servită celor trei copii care au ajuns la spital au beneficiat în aceeași zi un număr de aproximativ 450 de copii din școală și grădiniță. Niciun alt copil nu a acuzat stări de rău.

Primarul: „Nu a fost generalizat, s-a întâmplat punctual”

La rândul său, primarul Flavius Roșu, ai cărui copii sunt elevi la școală și la grădiniță și beneficiază de aceeași mâncare, susține că nu există o cauză certă a contaminării mâncării din programul „Masă sănătoasă”.

„Am întrebat și noi să vedem ce înseamnă stafilococul ăla. Acel stafilococ se găsește oriunde, și în aer, și pe orice obiect cu care intri în contact. Singura problemă la grădiniță și la școală în acea zi a fost în grupa unde este și copilul domnului Călinoiu. Nu a fost ceva generalizat, s-a întâmplat punctual. Unul dintre copii se pare că nici nu a mâncat în ziua respectivă la grădiniță. Toate măsurile lăsate de DSP Timiș au fost puse în aplicare de director împreună cu personalul auxiliar al școlii și grădiniței”, a declarat primarul Flavius Roșu pentru Libertatea.

Primarul Flavius Roșu. Foto: Facebook

Părinții copiilor din Șag apără școala

În urma „valurilor” făcute de Cristian Cătălin Călinoiu la Șag, pe grupurile de părinți a fost organizată o întâlnire în urma căreia a fost transmis un comunicat de presă în apărarea școlii. „Am ales să facem acest demers în urma situațiilor create în ultima perioadă în jurul școlii din Șag. Considerăm că și vocea noastră contează”, se arată în comunicatul transmis în numele a 300 de părinți din Șag.

„Profesionalismul și implicarea la toate nivelurile – de la conducerea instituțiilor de învățământ până la cadrele didactice și personalul auxiliar – ne oferă o colaborare deschisă și constructivă, centrată pe dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri. Transparența deciziilor, deschiderea față de dialog și preocuparea constantă pentru progresul educațional sunt valori palpabile în fiecare zi de școală.

Condiții foarte bune și sprijin local concret definesc investițiile făcute în infrastructura școlii și a grădiniței – de la săli moderne și curate, la spații exterioare sigure și prietenoase – care ne oferă liniștea că cei mici cresc într-un mediu potrivit, motivant și stimulativ”, se arată în comunicatul transmis în numele comunității de părinți din Șag.

„Dintr-odată, pe 14 iulie, pe grupul de părinți a fost inițiată o întâlnire spontană în fața școlii. Erau îndemnați toți părinții să participe. Nu s-a dat un motiv. După aceea, părinții au început să escaladeze spre o tentă de conflict cu acuze la adresa mea, cu acuze că din cauza mea programul guvernamental «Masă sănătoasă» nu s-ar mai putea implementa în viitor la școala din Șag, ceea ce este complet fals. Am mai fost acuzat că din cauza mea, pe timpul verii s-au suspendat activitățile școlare. Iar complet fals”, a comentat Cristian Cătălin Călinoiu demersul părinților.

Patronul firmei de catering: „I-am făcut plângere pentru hărțuire”

Contactat de Libertatea, Ioan Mateescu, patronul SC Darian Eric Business SRL, care a livrat mâncare la școala din Șag și are contracte de livrare a mâncării prin programul „Masă sănătoasă” în mai multe localități din județ, a declarat că respectă cu strictețe normele de igienă și consideră că demersurile lui Cristian Cătălin Călinoiu au un substrat politic.

„Eu duc 3.200 de porții pe zi de doi ani jumate. Nu am un congelator în tot restaurantul. Marfa se ia proaspătă în fiecare seară între 20.30 și 21.00 de la Metro. Nu am avut o problemă de doi ani jumate cu nicio școală. Am văzut că mă acuză de legături politice. Eu am participat la licitații. De la DSV, DSP sunt acreditat. Sunt singura firmă de catering care are totul nou-nouț. Am investit un milion de euro. Mi-am luat avocat și m-am dus în instanță. I-am făcut și plângere pentru hărțuire la Secția 3. Știți ce mă deranjează. Se vede clar că undeva, ceva e politic. Vedem în instanță cine are dreptate”, a declarat Ioan Mateescu, pentru Libertatea.

Administratorul companiei de catering susține că prin demersurile sale vrea să îi fie reparată imaginea. „Eu nu am nevoie de bani de la el. Am nevoie să iasă public pentru că îmi denigrează restaurantul. Eu am muncit foarte mult. Am de 20 de ani restaurantul (n.r. – La Renaissance) ăsta și mă chinui. Nu are legătură politică. Am văzut unele ziare că scriu că sunt director. Nu mai sunt nici director la nicio instituție. Îmi văd de viața mea, de familia mea”, a mai declarat Mateescu.

Patronul firmei de catering a mai spus că la întoarcerea din concediu va organiza la bucătăria restaurantului său „Ziua Porților Deschise” pentru a putea vedea, oricine e interesat, modul în care se prepară mâncarea.

În apărarea produselor pe care le livrează în școli, Mateescu a spus că într-un caz din Mehedinți în care s-au îmbolnăvit 150 de copii și s-a dovedit că firma de catering a avut o problemă, i s-a permis să funcționeze după remedierea deficiențelor.

„Se vede clar că e politic. Anul trecut, a fost candidat din partea unui partid la parlamentare. A fost susținut de primarul din Șag să fie pe lista de Consiliu Local și nu a mai prins. E clar că este undeva ceva politic”, a mai declarat Ioan Mateescu pentru Libertatea.

„Este o strategie clasică de culpabilizare a victimei”

În replică, Cristian Cătălin Călinoiu, care a candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2024 la Camera Deputaților din partea Partidului Patrioților Români, din care spune că a demisionat cu patru zile înainte de alegeri, iar la alegerile locale a candidat pentru un post de consilier local la Șag din partea PSD, susținându-l pe primarul Roșu, susține că acțiunile sale nu au interese politice, fiind motivat doar de „protejarea sănătății propriului copil, precum și de interesul public major privind calitatea hranei din programul «Masă sănătoasă»”.

„În anul 2024, am avut o afiliere administrativă pentru o perioadă mai mică de o lună într-un partid mic. A fost o experiență formală, lipsită de orice relevanță în raport cu prezentul demers, care este strict civic, apolitic și centrat pe drepturile copiilor. Declarațiile patronului Ioan Mateescu nu urmăresc decât discreditarea unei persoane vătămate și distragerea atenției de la o posibilă faptă de natură penală. Este o strategie clasică de culpabilizare a victimei”, replicat Cristian Călinoiu.

