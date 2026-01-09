Liber la vamă

Funcționarul a introdus în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Costanţa documente comerciale false cu ajutorul cărora o grupare de criminalitate organizată ar fi obţinut liber la vamă pentru a exporta, în Israel, 15 tone de frunze de tutun.

De asemenea, în acelaşi dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi de depozitare din Portul Constanţa care ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun, fără a întocmi documentele obligatorii de recepţie şi fără a înscriere marfa în evidenţele societăţii.

Cei doi suspecți sunt cercetați pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi acces ilegal la un sistem informatic.

Conform anchetatorilor, anul trecut, cele două persoane au aderat la o grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată în luna octombrie a anului trecut. În acest mod, cele două persoane au vrut să obţină beneficii materiale din transportul ilegal de ţigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european şi a frunzelor de tutun, fără acte de provenienţă/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone.

A folosit datele altei persoane pentru a intra în sistem

„Astfel, cercetările au arătat că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credenţialele unei alte persoane, ar fi implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată ar fi obţinut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantităţi de peste 15 tone de frunze de tutun”, au precizat polițiștii.

La rândul său, administratorul firmei de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanţa, ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun, fără întocmirea documentelor obligatorii de recepţie, de transport şi fără înscrierea reală a mărfii în evidenţele societăţii.

În acest mod, potrivit Poliției Române, „ar fi asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-ar fi obţinut liberul de export al cantităţii de frunze de tutun”.

Portul Constanța a înregistrat o scădere semnificativă a volumului de marfă procesat în 2024, conform datelor Eurostat, citate de Ziarul Financiar. Cu toate acestea, portul de la Marea Neagră a urcat pe locul 10 în topul porturilor europene.

