Proiectul Esmeralda 7, un simbol pierdut

Esmeralda 7, un ansamblu de șapte ferme solare din deșertul Nevada, urma să genereze 6,2 gigawați de energie, suficientă pentru două milioane de locuințe. Sub administrația Biden, proiectul simboliza tranziția energetică a SUA, relatează Euronews.

După închiderea guvernului, la începutul lunii octombrie, Biroul de Administrare a Terenurilor (BLM) a schimbat statutul proiectului pe site-ul său, de la „în așteptare” la „anulat”.

Departamentul de Interne a negat anularea definitivă a proiectului. „Solicitanții vor avea acum opțiunea de a trimite propuneri individuale de proiecte către BLM pentru a analiza mai eficient impactul potențial”, a explicat un purtător de cuvânt al departamentului.

Reacțiile au fost diverse. Senatorii democrați din Nevada au avertizat că decizia afectează locurile de muncă și investițiile. Guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, a declarat că „acesta va fi modul în care (SUA n.r.) vor pierde cursa înarmării energiei artificiale cu China”.

Pe de altă parte, ecologiștii au fost împărțiți, unii susținând că proiectul amenința habitatele naturale și siturile sacre indigene.

Fonduri de miliarde de euro, înghețate

Pe lângă Esmeralda 7, alte proiecte au fost afectate. Departamentul Energiei al SUA a înghețat granturi de aproape 7 miliarde de euro destinate energiei verzi și infrastructurii.

Printre acestea se numără 1 miliard de euro pentru o instalație din California care dezvoltă tehnologia hidrogenului și 860 de milioane de euro pentru un proiect similar în nord-vest. Aceste reduceri afectează proiecte esențiale pentru reducerea emisiilor de carbon, modernizarea rețelelor electrice și transportului public.

Potrivit analiștilor de la Energy Innovation, eliminarea stimulentelor fiscale pentru energie curată ar putea crește facturile la energie și încetini progresul către emisii nete zero.

SUA riscă să piardă miliarde de dolari în investiții planificate și sute de mii de locuri de muncă, companiile mutându-se în alte țări mai stabile.

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) este grav afectată. Doar 11% din angajați sunt considerați esențiali și pot continua să lucreze. Restul sunt trimiși în șomaj tehnic, ceea ce duce la amânarea inspecțiilor și creșterea restanțelor.

Impactul global al crizei

Consecințele se extind dincolo de granițele SUA. Fiind al doilea cel mai mare emițător de gaze de seră, după China, politicile climatice americane influențează piețele globale. În ianuarie, SUA și-au retras planul internațional de finanțare climatică, iar administrația Donald Trump a anulat granturi pentru peste 100 de proiecte de cercetare.

Închiderea guvernului pune în pericol inițiativele de tehnologie verde și colaborările internaționale. Pentru aliații din Europa și alte regiuni, mesajul este clar: stabilitatea proiectelor climatice depinde de stabilitatea politică. În timp ce Congresul SUA rămâne blocat, întrebarea rămâne: cum poate o țară să atingă obiectivele climatice dacă guvernul său nu poate funcționa?

