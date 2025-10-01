Blocajul politic: Obamacare, mărul discordiei

Conflictul a izbucnit după ce republicanii și democrații nu s-au înțeles în privința subvențiilor suplimentare pentru programul de asigurări de sănătate Obamacare.

Republicanii au cerut ca bugetul să fie prelungit pentru șapte săptămâni, fără modificări. Democrații au refuzat, insistând să obțină garanții că aceste subvenții nu vor fi tăiate. Senatul a rămas blocat, iar la miezul nopții guvernul s-a închis.

„Oamenii vor plăti un preț mare”

Senatorul republican Josh Hawley a explicat că această criză lovește direct în americanii obișnuiți: „Este foarte dăunător pentru oamenii simpli. Nu știu cum se va termina. Ei nu știu cum se va termina. Îi pune pe milioane de oameni să plătească un preț uriaș”.

De cealaltă parte, democrații îl acuză direct pe președintele Donald Trump. Potrivit CNN, senatorul Sheldon Whitehouse a declarat: „Avem un nebun la conducere. Trebuie să ne asigurăm că Trump va fi tras la răspundere pentru toate acestea”.

Fracturi în tabăra democrată

Deși conducerea democrată vrea să reziste presiunilor, apar primele fisuri. Mai mulți senatori au trecut de partea republicanilor în ultimele ore, inclusiv Catherine Cortez Masto (Nevada), Angus King (Maine) și John Fetterman (Pennsylvania).

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Alți senatori democrați au fost văzuți în discuții intense cu republicanii, dar până la finalul votului au rămas de partea partidului lor.

Ce se întâmplă cu Obamacare

Subvențiile pentru Obamacare, aprobate inițial în 2021, au făcut ca milioane de americani să aibă acces la asigurări medicale mai ieftine. În 2025, un număr record de 24 de milioane de oameni și-au făcut asigurare.

Dacă aceste subvenții dispar la sfârșitul anului, primele de asigurare ar putea crește în medie cu 75% din 2026, potrivit organizației independente KFF.

Impactul shutdown-ului

Potrivit Biroului pentru Buget al Congresului, aproximativ 750.000 de angajați federali vor fi trimiși acasă fără plată. Salariile pierdute sunt estimate la 400 de milioane de dolari pe zi.

🚨 I just instructed the U.S. House to withhold my salary if the government shuts down.



No Member of Congress deserves a paycheck while the GOP majority drives us into crisis and leaves federal workers, service members, contractors, and small businesses paying the price. pic.twitter.com/0SXhwcI7Up — Congressman Eugene Vindman (@RepVindman) September 29, 2025

Vor exista servicii care vor continua: controlorii de trafic aerian și angajații TSA (securitatea de pe aeroporturi) trebuie să meargă la muncă, dar fără să fie plătiți până la finalul crizei. În trecut, acest lucru a dus la întârzieri și cozi uriașe pe aeroporturi.

Muzeele Smithsonian și Grădina Zoologică Națională vor rămâne deschise până pe 6 octombrie, dar peste 400 de parcuri naționale ar putea fi închise. Plățile pentru pensii, ajutoare de șomaj, Medicare și Medicaid vor continua, însă unele programe pentru veterani și întreținerea cimitirelor militare vor fi suspendate.

Ambele partide încearcă să dea vina pe celălalt. Liderul democrat Chuck Schumer a spus: „La miezul nopții, americanii îi vor învinui pe republicani pentru oprirea guvernului”.

Republicanii, în schimb, cred că tot mai mulți democrați vor ceda presiunii, mai ales când alegătorii vor simți pe pielea lor creșterile de prețuri și blocajele din servicii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE