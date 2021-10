Cum să anulezi un e-mail trimis din greșeală

Până nu demult, era imposibil să anulezi expedierea unui e-mail trimis. Din fericire, în momentul de față există posibilitatea să anulezi trimiterea unui e-mail chiar și după ce ai apăsat comanda Send. Iată ce ai de făcut.

Cum anulezi trimiterea unui e-mail din Gmail?

Dacă folosești Gmail, funcția care te ajută în astfel de situații se numește Undo Send. Aceasta îți permite să revii la mesajul trimis în cel mult 30 de secunde de la apăsarea butonului Send. Dar, pentru a te putea folosi de această funcție, trebuie mai întâi să o activezi.

Pentru asta trebuie să apeși butonul pentru a merge la Settings, apoi în secțiunea Labs. Aici caută în listă funcția Undo Send, bifează opțiunea Enable și apoi salvează modificările.

Mai ai încă ceva de făcut. Mergi din nou la Settings, selectează General și Undo Send, iar în final selectează o perioadă de anulare a trimiterii de 5, 10, 20 sau 30 de secunde.

Odată activată funcția, ori de câte ori vei trimite un e-mail, pe ecran în colțul din stânga-jos va fi afișată notificare care va conține opțiunile Message Sent, Undo și View Message.

Dacă vrei să anulezi trimiterea unui e-mail vei avea la dipoziție cel mult 30 de secunde să apeși butonul Undo. Astfel, îl vei putea edita, iar apoi îl vei putea trimite din nou. Sau vei putea anula permanent trimiterea lui.

Anularea unui email trimis din greseala Gmail

Află și cum stergi pozele cu tine de pe Google

Cum anulezi trimiterea unui e-mail din Microsoft Outlook?

Sunt și persoane care folosesc la locul de muncă Microsoft Outlook. Și în acest caz există posibilitatea să anulezi trimiterea unui e-mail greșit și să eviți, astfel, o situație cu consecințe neplăcute.

Pentru a activa această funcție, mergi în secțiunea Tools și selectează Rules and Alerts. Aici dă click pe New Rule, alege opțiunea Start from a blank rule și apoi Check messages after sending.

Mai departe, va trebui să dai click pe opțiunea Next până vei ajunge la pagina Select actions. Aici, activează opțiunea Defer delivery by a number of minutes și alege íntervalul, de la 1 la 120 de minute, în care mesajul tău va rămâne în Outbox. Pentru a finaliza operațiunea va trebui să apeși butonul Finish.

Pentru a anula un mesaj trimis greșit, mergi la meniul Move, apasă butonul Actions și alge opțiunea Recall this Message.

Anularea unui email trimis din greseala Microfost Outlook

Atenție! Dacă persoana căreia i-ai trimis e-mailul a apucat să-l deschidă, vei fi notificat despre acest lucru și nu vei mai putea să ștergi mesajul.

Dacă mesajul nu a fost încă deschis, ai posibilitatea să îl ștergi, dar cu condiția ca atât tu, cât și destinatarul e-mailului să aveți activată opțiunea Exchange.

