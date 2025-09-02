Un participant la miting l-a lovit pe Babiš, de la spate, cu un baston metalic. Incidentul a fost gestionat de poliție la fața locului.

Babiš a fost transportat la spitalul din Frýdek-Místek pentru investigații. Deputatul Aleš Juchelka (ANO), care l-a însoțit pe Babiš la miting, a declarat că fostul premier a fost la Urgențe și a făcut un CT, părăsind spitalul luni seara.

Pe rețeaua X, Babiš a anunțat că își anulează programul de marți în regiunea Olomouc, deoarece medicii i-au recomandat odihnă.

„A fost lovit din spate în cap cu un obiect metalic și ulterior a plecat la spital pentru investigații”, a declarat purtătorul de cuvânt al ANO, Martin Vodička.

Vicepreședintele ANO Karel Havlíček a legat atacul de o „campanie de ură” a coaliției de guvernare.

Acum s-a terminat cu o lovitură în cap, data viitoare ar putea fi mai rău.

Premierul Petr Fiala (ODS), principalul rival al lui Babiš, s-a pronunțat împotriva violenței politice la un eveniment electoral.

„Să discutăm, să căutăm soluția corectă, dar să eliminăm violența și agresivitatea”, a spus el, urându-i lui Babiš însănătoșire grabnică.

Potrivit poliției, atacatorul a fost reținut imediat după incident. Cazul este investigat de criminaliști.

Andrej Babiš, care a construit un imperiu chimic, agricol şi media, este cotat de Forbes cu o avere de 4,3 miliarde de dolari, fiind a cincea cea mai bogată persoană din Cehia și a 927-a în lume.

În 2023, un tribunal din Praga l-a achitat de acuzațiile de fraudă care sugerau că a obținut în mod necorespunzător fonduri UE pentru imperiul său de afaceri.

În mandatul său de prim-ministru au fost cele mai mari proteste din țară de la căderea comunismului în 1989.

Actual lider al opoziţiei, miliardarul are şanse să câştige alegerile din toamnă și să revină în fruntea guvernului. Însă el este acuzat în legătură cu o fermă de lux al cărei proprietar este suspectat de fraudarea unor subvenţii în valoare de două milioane de euro. O condamnare şi o pedeapsă cu închisoarea ar însemna sfârşitul planurilor sale de revenire la putere.

Babis a pierdut alegerile prezindențiale din 2023 în fața lui Petr Pavel.