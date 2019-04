În cei 5 ani de mandat, președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Radu Preda, se poate lăuda cu câteva școli de vară, un microbuz cumpărat și folosit doar 4 luni și multe mese de protocol.

Curtea de Conturi a descoperit că multe achiziții publice făcute de institut nu respectau legea.

Contractele au fost semnate cu patru firme de casă, de la care se cumpăra prin rotație.

Tot Curtea de Conturi a constatat că institutul nu verifica respectarea completă a contractelor încheiate cu edituri.

Din ianuarie 2019, institutul nu mai are nici un proiect activ de cercetare.

Și, cu toate astea, Radu Preda a primit un nou mandat de conducere de 5 ani.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a fost înființat în 2005 și a avut până acum cinci conduceri. Radu Preda, actualul președinte, se află la al doilea mandat.

Scopul principal al institutului este acela de a investiga și identifica abuzurile și încălcările drepturilor omului pe durata dictaturii comuniste în România și sesizarea organelor îndreptățite să ia măsuri în aceste cazuri.

Un caz răsunător adus în fața justiției în 2013 de către institut este cel al torționarului Alexandru Vișinescu, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității comise în perioada comunistă. Realizarea îi aparține însă fostului președinte al IICCMER.

Mese de protocol fără actele necesare

Din raportul de control al Secretariatului General al Guvernului, din august 2017, reiese că pentru mesele de protocol ale institutului s-au depășit sumele maxime „în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol”. Mesele au fost plătite de Radu Preda și mai apoi decontate de institut.

Mai mult, controlul a constatat că ”documentele justificative care stau la baza plății (meselor de protocol – n.r.) nu cuprind toate elementele legale, cum ar fi semnătura persoanelor participante la acțiunile de protocol”.

În răspunsul institutului dat Corpului de control se spune că practica de a înmâna o foaie invitaților la masa de protocol unde să își treacă semnătura l-ar pune pe președinte într-o „circumstanță ingrată”.

Surse din interior au mărturisit pentru Libertatea că ”președintele mânca la (un restaurant de lux) aproape în fiecare săptămână”.

Investiții proaste pe banii statului

Tot sub conducerea lui Radu Preda a fost achiziționat un microbuz Ford cu 18 locuri pentru transportul unor studenți în cadrul unor școli de vară.

Microbuzul a fost folosit doar 4 luni și de atunci a intrat în asfalt. A crescut iarba pe lângă el, mai spun sursele.

Microbuzul are mai puțin de 2.500 de kilometri la bord și din toamna lui 2016 stă în curtea institutului.

Un alt bun scump cumpărat de IICCMER este laptopul pe care îl folosește președintele Radu Preda, un MacBook în valoare de 9.700 de lei.

Achiziții publice de 518.864 de lei fără respectarea prevederilor legale

Cel mai recent raport al Curții de Conturi făcut după verificările la IICCMER a concluzionat că multe achiziții făcute în 2016 de institut nu au respectat prevederile legale.

Din verificarea documentelor s-a constatat faptul că în anul 2016 entitatea a achiziționat bunuri și servicii în sumă totală de 518.864 de lei fără respectarea prevederilor legislației în vigoare la data efectuării achizițiilor, respectiv nu au fost efectuate prospectări ale pieței în vederea selectării celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic. Din această cauză au rezultat achiziții la suprapreț.

Cele mai multe dintre achiziții se făceau de la patru firme, Anurim Grup, SC Office Pro Media SRL, Liromar Servicii și Ultra Pro Confort, de la care se cumpărau, prin rotație, de la laptopuri la produse de curățenie și tonere pentru imprimantă.

Institutul contracta, dar nu mai verifica dacă editurile respectau toate obligațiile

Inspectorii Curții de Conturi au mai evidențiat și faptul că Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a încheiat regulat contracte cu diverse tipografii sau edituri, pentru printarea de cărți sau alte materiale științifice, fără să mai verifice însă și dacă a fost realizat numărul de materiale pentru care a plătit.

Mai mult, Curtea de Conturi a constatat că toate contractele de editare încheiate în anul 2016 nu reprezintă de fapt servicii prestate de edituri către IICCMER, din moment ce institutul nu verifica dacă s-a respectat tot contractul, ci acele contracte încheiate între părți au „reprezentat un acord de finanțare ce a fost acordat unei edituri”.

Institutul nu are nici un proiect de cercetare în desfășurare

În momentul de față, IICCMER nu are persoană responsabilă pe resurse umane, nu are serviciu de contabilitate propriu, acesta fiind externalizat, și nu are nici un proiect de cercetare în vigoare.

Problemele nu au rămas neobservate de cel mai mare colaborator al institutului, Fundația Konrad Adenauer Stiftung, care a întrerupt colaborarea cu IICCMER. Fundația a anunțat într-un e-mail că directorul consideră că în momentul de față nu se mai îndeplinesc condițiile necesare pentru un parteneriat între instituții.

Cu regret vă anunț că Fundația Konrad Adenauer a întrerupt pentru moment colaborarea cu IICCMER. Domnul Sieg (Martin Sieg, directorul KAS România și Republica Moldova – n.r.) a considerat că în acest moment nu mai sunt îndeplinite criteriile pentru un parteneriat între cele două instituții.

IICCMER a pierdut cel mai important partener, Radu Preda a mai primit un mandat

Într-un e-mail trimis pe 12 februarie, Radu Preda anunța că mandatul lui se apropie de sfârșit și le cerea tututor colegilor săi să îi trimită „sugestii, propuneri, critici și orice altă formă de observație care, împreună, pot contura elementele unui nou început”.

În aceeași zi, câteva minute mai târziu, acesta a revenit cu un e-mail în care preciza că succesorul lui nu este el.

Cu toate acestea, Radu Preda a fost numit de către premierul Viorica Dăncilă pentru un nou mandat de 5 ani la conducerea IICCMER.

Contactat telefonic de Libertatea, Radu Preda a spus: „Nu doresc să comentez nimic”. Nici la solicitarea oficială, Preda nu a trimis până la publicarea articolului nici un răspuns.

Libertatea a solicitat un punct de vedere și de la Secretariatul General al Guvernului, căruia îi este subordonat IICMER, în care să arate motivele pentru care Radu Preda a primit un nou mandat la conducerea institutului. Instituția nu a trimis, până în prezent, nici un răspuns.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc are un buget anual de aproximativ 1,4 milioane de euro.

Din ultima declarație de avere a lui Radu Preda reiese că acesta a primit în 2017, pentru funcția de la IICCMER, în total 71.208 lei, adică a avut un salariu lunar de aproape 6.000 de lei.

