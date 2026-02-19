Un Ferrari cu doar câteva mii de euro peste prețul unei Renault Clio nou-nouț. Pe hârtie, anunțul găsit pe Facebook Marketplace părea incredibil.

În realitate, un F430 second-hand se vinde, de regulă, cu sume între 110.000 și 125.000 de euro, așa că prețul de 28.000 de euro ar fi trebuit să ridice serioase semne de întrebare.

Cu toate acestea, cei de la Drift Games au plecat cu un feribot spre Marea Britanie pentru a lua ceea ce s-a dovedit a fi o veritabilă „mașină Frankenstein”.

Prețul extrem de scăzut are, în primul rând, o explicație administrativă complicată. Mașina a fost înmatriculată inițial în Statele Unite, unde a fost declarată daună totală în urma unui accident grav. A urmat apoi un traseu sinuos: Belgia, Dubai, din nou Belgia, iar în final Marea Britanie. La fiecare etapă, urmele accidentelor au rămas vizibile.

Ferrari cu un motor Volkswagen sub capotă

Șocul a venit însă la ridicarea capotei. Celebrul motor V8 italian de 490 de cai putere dispăruse complet. În locul său se afla un motor VR6 Turbo de 2,8 litri provenit de la un Volkswagen.

Cutia de viteze și transmisia proveneau de la Audi. Interiorul era complet golit: fără scaune, fără volan, doar o instalație electrică improvizată, realizată din componente ale grupului auto german.

Pentru pasionații mărcii, o astfel de transformare este o ofensă adusă patrimoniului automobilistic. Pentru pasionații de drift însă, situația stă diferit. Mecanică germană, considerată mai robustă și mai puțin costisitoare la întreținere decât sofisticata inginerie italiană, oferă o bază solidă pentru utilizarea intensă pe circuit.

Practic, mașina mai păstrează doar numele Ferrari, pregătindu-se pentru o a doua viață, departe de eleganța saloanelor auto și mai aproape de fumul anvelopelor arse.

De ce un Ferrari ieftin este o capcană

Cazul nu este singular, dar ilustrează clar riscurile asociate când cumperi o mașină sport la cel mai mic preț posibil.

Costurile reparațiilor pot depăși de câteva ori suma plătită inițial. Un exemplar avariat sau incendiat, cumpărat cu 10.000 sau 50.000 de euro, poate necesita investiții triple pentru a deveni din nou funcțional.

Deprecierea ireversibilă este un alt risc major. Un Ferrari al cărui motor original a fost înlocuit cu unul de la alt producător își pierde instantaneu până la 90% din valoarea de colecție și devine practic imposibil de revândut prin rețeaua oficială.

Problemele administrative completează tabloul. Înmatricularea unei mașini „hibride”, adică șasiu Ferrari, motor Volkswagen, poate deveni un adevărat maraton juridic și, în multe cazuri, este imposibilă fără o omologare individuală extrem de costisitoare.

În concluzie, o Ferrari „ieftină” poate părea o oportunitate rară, dar în spatele prețului atractiv se pot ascunde compromisuri tehnice, financiare și legale greu de gestionat.