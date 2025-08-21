„Sub justificarea reformei, tema regimului salarizării sau pensiei magistraţilor a fost adusă şi menţinută în dezbaterea publică în mod recurent, nu doar prin proiecte legislative, ci şi prin conferinţe, declaraţii de presă şi prezenţe media. Aceste demersuri ale puterii executive au urmărit şi reuşit să prezinte statutul magistraţilor ca pe un „privilegiu”, termen folosit adesea în respectivele dezbateri atunci când s-a vorbit despre remunerarea acestora, fie că a fost vorba despre salarii, fie despre pensii, alimentând un curent polarizant în societate”, a transmis Curtea Supremă.

Înalta Curte consideră că a susține de către puterea executivă că pensiile magistraților sunt privilegii și că trebuie tăiate înseamnă, de fapt, slăbirea intenționată a statutului judecătorilor. „În realitate, nu se taie un „beneficiu”, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”, susține Curtea Supremă.

Reducerea drastică a garanțiilor statutare demotivează generațiile de magistrați aflate astăzi în activitate, face profesia neatractivă pentru cei care ar putea să o urmeze și, în final, subminează chiar temelia statului de drept. Înalta Curte de Casație și Justiție:

O poziție similară a avut și procurorul general al României, Alex Florența, care a avertizat marți, 19 august, după o discuție cu premierul Ilie Bolojan, că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

Pe 14 august, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Premierul Ilie Bolojan explicat încă din 29 iulie principalele modificări. Pe scurt, vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale, care va fi asumat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare în Parlament.

Singurii care scapă de noua lege vor fi judecătorii CCR, care nu își vor pierde privilegiile.