Premierul Ilie Bolojan explicat încă din 29 iulie principalele modificări la legea pensiilor speciale ale magistraților. Pe scurt, vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale.

Pe 14 august, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu a transmis explicațiile referitoare la judecătorii Curții Constituționale, care nu vor fi incluși în reformă.

Mai exact, juriștii au susținut într-un comunicat greoi, cu fraze lungi și mulți termeni juridici tehnici, că CCR nu intră sub incidența Legii nr. 303/2022 privind statutul magistraților, deoarece au un regim special reglementat prin Legea nr. 47/1992. Totodată, aplicarea ambelor legi ar crea un paralelism legislativ și ar încălca principiul legalității din Constituție, mai susțin juriștii.

„Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie menționați în Legea nr. 303/2022, am fi ajuns la un paralelism legislativ – două legi care reglementează aceeași situație, dar în mod diferit – ceea ce ar fi presupus o încălcare a principiului legalității și securității juridice prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituție. De altfel, este firesc să existe o reglementare diferită, situația în sine este complet diferită, iar cele mai importante modificări oricum nu ar fi fost aplicabile – spre exemplu, Legea nr. 303/2022 impune o vechime în profesia de judecător sau procuror de 25 de ani pentru a ieși la pensie, în timp ce judecătorii Curții Constituționale au un mandat de maxim 9 ani. Similar, calitatea de judecător CCR nu e limitată de o vârstă de pensionare – nu putem obliga judecătorii CCR să se pensioneze la 65 de ani, așa cum se întâmplă cu ceilalți magistrați. În sine, reglementările speciale pentru judecători și procurori nu puteau fi aplicate și judecătorilor CCR. Prin urmare, statutul judecătorilor CCR va rămâne reglementat doar de Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, iar orice modificări vor fi realizate pe viitor prin intervenție asupra acestei legi”, a transmis Guvernul.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

De fapt, mai simplu spus, dacă legea era atacată la CCR, ar fi ajuns exact pe masa celor care își pierdeau privilegiile. Adică CCR trebuia să decidă asupra unei măsuri care le reducea propriile beneficii.

Conform Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul lunii iulie 2025, salariul net al unui judecător este de:

6.990 de lei/net pentru un judecător stagiar

10.486 de lei/net pentru un judecător de judecătorie în primii ani de carieră

16.157 de lei/net după 20 de ani vechime în funcţie.