„O atare reformă trebuie să aibă în vedere eliminarea oricăror dezechilibre și nu adâncirea celor deja existente, precum și crearea unui cadru modern de funcționare a sistemului judiciar, printr-o paletă largă de măsuri, atent dimensionate și în prealabil dezbătute cu specialiștii din cadrul sistemului, precum propunerile de reorganizare administrativă a parchetelor de pe lângă judecătorii sau îmbunătățirea accesului cetățeanului la justiție prin accelerarea procesului de digitalizare”, a informat Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Procurorul general a avertizat că proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților nu va îmbunătăți actul de justiție, ci va produce efecte contrare: procese mai lungi, dificultăți pentru instanțe și parchete și scăderea calității actului de justiție.

„Or, în lipsa unui set larg de astfel de măsuri, corelate între ele, dezideratul asumat prin expunerea de motive ce însoțește proiectul de act normativ, respectiv creșterea calității actului de justiție, nu doar că nu poate fi atins, dar va genera chiar un efect contrar, care se va reflecta în durata mai lungă a proceselor, dificultăți de funcționare a instanțelor și parchetelor și, în cele din urmă, în imposibilitatea generării unui act de justiție care să se ridice la nivelul de așteptare a cetățenilor”, a mai transmis instituția condusă de Alex Florența.

Pe 14 august, ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Premierul Ilie Bolojan explicat încă din 29 iulie principalele modificări. Pe scurt, vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale.







