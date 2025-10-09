Cutremurul din Brașov s-a produs la doar 5 kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe Richter s-a produs joi dimineață, în județul Brașov, la o adâncime de numai cinci kilometri. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 10:07, în zona seismică Făgăraș–Câmpulung.

”În ziua de 09 Octombrie 2025, la ora 10:07:06 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Făgăraş-Câmpulung, judeţul Braşov un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0 km”, a transmis INFP, într-un comunicat.

Seismul, într-o zonă neobișnuită

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 23 de kilometri sud-vest de municipiul Brașov, 50 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 62 de kilometri de Târgoviște și 75 de kilometri de Ploiești.



Zona în care s-a produs seismul nu este una cu activitate seismică frecventă.

