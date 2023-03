Cel mai distructiv seism din istoria Românie – 4 martie 1977. Conform listei de cutremure expusă pe o pagină de Wikipedia dedicată special acestui subiect, seismul cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter a durat 55 de secunde și a produs 1.578 de decese și 11.300 de răniți. Au fost cutremure mai mari, chiar mult mai mari, în istoria România, dar cel de pe 4 martie 1977, de la ora 21.22, a produs cele mai mari pagube. Specialiștii au estimat că seismul a eliberat o energie distructivă egală cu cea emisă de 10 bombe atomice de tipul celei aruncate asupra Hiroshimei!

România a trăit atunci, într-o epocă gri, în care cetățenii se uitau la filmul bulgăresc „Dulce și amar“ la TVR, o adevărată Apocalipsă. Clădiri prăbușite, incendii, oameni paralizați de teamă, care s-au aruncat și de la etaj, alții prinși sub dărâmături, precum și marele actor Toma Caragiu, printre alții. Oamenii care au trăit acel moment și-aduc aminte acum cu amar și durere de ziua de 4 martie 1977.

„Mama era însărcinată cu sora mea, a căzut din pat”

Marius Șumudică | Foto: Hepta

Marius Șumudică, 52 de ani, tocmai își sărbătorise ziua de naștere în acea zi. Era doar un copil, avea 6 ani, și tocmai savurase cadoul pe care i-l ceruse tatălui său, două sticle de Pepsi. Actualul antrenor al saudiților de la Al Raed a rememorat momentul de neuitat, pentru Libertatea: „Tocmai mă băgaseră ai mei la somn, mama era însărcinată cu sora mea. Stăteam într-un apartament în interiorul unei vile de pe strada Mihai Eminescu, aproape de centrul Bucureștiului. Panică generală, mi-aduc aminte ca prin vis. Mama, de frică, a căzut din pat, era să piardă sarcina! Țin minte doar că era multă lume în stradă, erau și câteva străzi crăpate, cu găuri, iar eu, cu ai mei, am dormit în mașină de frica unor replici. Mai multe zile la rând”.

Panica familiei Lucescu

Un număr de 33.000 de clădiri s-au prăbușit sau au fost avariate: 162 în Capitală, 500 în Craiova, 2.200 la Ploiești. 35.000 de familii au fost sinistrate. Două miliarde de dolari este suma estimativă a pagubelor produse de seism.

Pentru familia Lucescu a fost un moment de cumpănă al vieții. „Eram cu mama la film, am crezut că face parte din film. Haos, țipete, urlete, afară, fum, urlete, panică generală. Când am ajuns acasă, am rămas fără grai. Fix în patul meu o bucată de perete, se desprinsese. Aș fi fost mort dacă nu mergeam cu mama la film!”, a rememorat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu

Actualul antrenor al lui PAOK Salonic, acum în vârstă de 54 de ani, nu va uita niciodată un alt moment, tot din acea noapte, după cutremur. Celebrul său tată, Mircea Lucescu, a prins seismul în cantonamentul lui Dinamo, în afara Capitalei. „A venit să ne caute, era disperat, a colindat străzile, apoi ne-am regăsit, întâmplător, prin centrul Bucureștiului. Nu voi uita niciodată acel moment, al regăsirii! Ne-a luat cu el în cantonament la Săftica, am dormit acolo o perioadă”, a mai spus Lucescu junior. La insistențele lui Neli, soția lui, Mircea Lucescu a decis să părăsească apoi Bucureștiul și a mers la Hunedoara, să preia conducerea echipei locale, Corvinul.

„Am ajuns cu chiu, cu vai de la Săftica la București, am văzut o parte din casă prăbușită, am intrat și un perete întreg de la camera lui Răzvan era prăvălit peste tot patul. Nu-i găseam pe nicăieri, pe el și pe Neli, apoi i-am văzut venind împreună pe stradă. Fuseseră la film, la Scala. Acest lucru i-a salvat!”, și-a amintit Il Luce.

„Bucureștiul arăta ca după bombardament”

Sorin Cârțu | Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Fotbalist celebru al Craiovei Maxima, Sorin Cârțu, 67 de ani, a prins seara de 4 martie 1977 în Capitală, cu echipa Universității Craiova, care urma să aibă meci tocmai cu Dinamo. „Eram la hotel, la «București», pe Calea Victoriei. Jucam cu «câinii» a doua zi. Am rămas pironit în cameră. Când s-a terminat zgâlțâiala, am coborât toți jucătorii și am dormit toată noaptea în autocar. Bucureștiul arăta ca după bombardament, părea cel mai afectat oraș din ceea ce mi-aduc aminte”, a povestit olteanul.

Ienei, terorizat că nu-și găsea soția și fetița

Emeric Ienei

Emeric Ienei, 86 de ani zilele viitoare, era antrenorul Stelei București, campioana României la acea dată. Roș-albaștrii urmau să joace a doua zi la Constanța, cu Farul. „Mâncam la restaurantul unui hotel din Mamaia. A început să se miște totul, cădeau paharele și farfuriile, de frică ne-am ascuns sub mese, fiecare pe unde a putut. Bineînțeles, după panică, uluială și frică, a urmat disperarea. Toți încercam să luăm legătura cu cei dragi, dar liniile telefonice nu făceau față. Faptul că nu știam ce face soția și fiica noastră, Cristina, care atunci avea un pic peste un an, mă teroriza. M-am mai liniștit când am aflat de la niște prieteni că sunt în regulă”, a comentat nea Imi.

În apartamentul pe care-l avea închiriat în București, în imediata proximitate a Sălii Polivalente, doar un dulap era răsturnat. „Nu au fost daune nici în blocul respectiv. Apoi, am cutreierat prin toată Capitala să văd dacă și jucătorii mei, și familiile lor sunt în regulă. Din fericire, nimeni nu pățise nimic, era doar frica, aceasta a dăinuit multă vreme după aceea”, a mai spus orădeanul.

