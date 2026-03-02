Tânărul a început deja renovările în apartamentul său, pe care l-a cumpărat ca un „opknapper” (casă care necesită renovare) și care l-a costat 300.000 de euro. A luat o săptămână liberă pentru a lucra la noua sa locuință, de 75 metri pătrați, unde va înlocui complet bucătăria și baia, va refăcea instalațiile electrice și va schimba întreaga amenajare. „Se așteaptă ca investiția să ajungă între 50.000 și 60.000 de euro,” spune Darryl. „Dar exact pentru că este o casă care necesită reparații, o pot amenaja pe gustul meu”.

Darryl nu se teme de munca grea și vrea să facă cât mai multe lucruri singur, cu ajutorul părinților și al prietenilor. Totuși, pentru anumite lucruri, va apela și la ajutorul unui constructor. Speră ca în această vară să se mute în apartamentul său din Haga. „Sunt extrem de mândru că am reușit să cumpăr o casă. Este o piatră de hotar în viața mea,” adaugă Darryl.

Deși nu a primit ajutor financiar de la părinți, Darryl a reușit să își cumpere casa datorită muncii sale susținute. „De la 14 ani am început să muncesc. Nu am mers prea des la școală, îmi place să lucrez cu mâinile,” explică el. A economisit aproximativ 80% din veniturile sale și a reușit să pună deoparte o sumă semnificativă. „Cu 10.000 de euro nu poți reuși,” adaugă Darryl, fără să dezvăluie suma exactă economisită.

Deși viața lui Darryl a fost destul de simplă și a fost nevoit să renunțe la multe plăceri, el spune că nu a fost imposibil să economisească. „Am mers și la petreceri, am fost la festivaluri, dar trebuie să faci alegeri. Am ratat aniversările prietenilor pentru că a doua zi trebuia să muncesc de la 3 dimineața,” mărturisește tânărul. El consideră că dacă vrei să îți atingi scopurile, trebuie să îți faci timp pentru a economisi și a munci mult.

În final, Darryl le dă câteva sfaturi tinerilor care vor să își cumpere o casă. „Cere sfaturi de la cei care au reușit,” spune el. „Muncește din greu și economisește cât mai mult, nu cheltui pe lucruri de care nu ai nevoie. Căută un job care îți place, pentru că acolo vei reuși cel mai mult.” Darryl este convins că, cu o atitudine pozitivă și multă muncă, oricine poate reuși să-și îndeplinească visul de a cumpăra o casă.

