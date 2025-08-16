Acest lucru subliniază încă o dată dependența producătorilor auto de mașini electrice de subvențiile oferite de stat prin programul Rabla, dar și dificultățile cu care clienții se confruntă atunci când vor să cumpere mașini electrice, din cauza prețurilor foarte mari.

Subvenționăm economia Chinei

Programele Rabla și Rabla Plus au fost suspendate recent, cu câteva zile înainte de demarare, Guvernul încercând să facă economii în contextul crizei bugetare.

La acel moment, mai mulți economiști argumentau că statul aruncă miliarde de lei anual subvenționând indirect economiile altor țări prin programe ca Rabla și Casa Verde.

Libertatea a scris că banii ajung preponderend în China, care este cel mai mare producător de mașini electrice, dar și de panouri fotovoltaice și invertoare.

Culmea, Dacia Spring este la rândul său produsă de către Renault tot în China, mai exact de partenerul său chinez Dongfeng, o companie de stat.

De la fruntaș la codaș

Dacia Spring a fost unul dintre cele mai bine vândute modele electrice ale Renault, acesta vânzându-se până acum în peste 20.000 de exemplare.

Renault a venit în 2024 cu o nouă versiune a modelului Spring, aliniind modelul la designul avut de restul gamei Dacia.

Prețul noului Spring pornește de la 16.900 de euro cu TVA și ajunge la 19.900 euro maxim, conform site-ului companiei.

În 2021, când s-a lansat, Dacia Spring costa 16.800 de euro inițial, dar consumatorii dădeau pe automobil doar 7.700 de euro deoarece restul de 9.220 euro era ecobonusul de 45.000 de lei oferit de stat.

La doar un an de la lansare, prețul era deja mai mare cu 4.500 de euro, după cum scria la acel moment Profit.ro.

Producătorii europeni, în groapă

Situația Dacia Spring nu este nici pe departe unică.

Zilele trecute, șeful Mercedes a criticat Uniunea Europeană pentru decizia de a interzice motoarele cu combustie internă în 2035 și a cerut „trezirea la realitate”. Acesta a afirmat că piața europeană ar putea intra în colaps.

Mai mulți producători auto europeni au probleme: Volkswagen a închis fabrici și a făcut concedieri, în vreme ce șefii Stellantis și și-au dat demisia din cauza problemelor financiare.

Acțiunile Renault scădeau cu 18% în luna iulie din cauza unor rezultate dezamăgitoare, venite ca urmare a cererii slabe.

Vin chinezii

În schimb, tot mai mulți producători chinezi se lansează în Europa, inclusiv în România: BYD, Chery, Geely, Lynk & Co, Leapmotor, MG etc.

Producătorii chinezi reușesc să vină cu prețuri mai mici și dotări mai bune, susținuți de subvențiile primite de la stat.

Concomitent însă aceștia reușesc să lanseze modele mult mai rapid, la fel ca producătorii de telefoane, în timp ce producătorii auto europeni au nevoie de ani de zile pentru a pune pe piață noi modele.