Interdicția, despre care susținătorii spun că este crucială pentru ambițiile ecologice ale Europei, va fi revizuită în a doua jumătate a anului 2025, criticii afirmând că aceasta ar dezavantaja producătorii auto europeni care se confruntă deja cu o cerere slabă, concurența chineză și vânzări dezamăgitoare de vehicule electrice.

„Avem nevoie de o evaluare realistă. Altfel, ne îndreptăm cu viteză maximă spre un zid”, a declarat Ola Kaellenius, directorul executiv al Mercedes, pentru cotidianul economic Handelsblatt, referindu-se la obiectivul pentru 2035 și adăugând că piața auto europeană ar putea „colapsa” dacă acesta va fi pus în aplicare.

Oamenii ar lua tot cu motoare clasice

Kaellenius a susținut că consumatorii s-ar grăbi pur și simplu să cumpere mașini cu motoare pe benzină sau diesel înainte de interdicție.

În calitate de șef al lobby-ului european al producătorilor de automobile ACEA, șeful industriei auto germane a cerut în schimb stimulente fiscale și prețuri ieftine la energia electrică la stațiile de încărcare pentru a încuraja trecerea la mașinile electrice.

„Desigur că trebuie să decarbonizăm, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să pierdem din vedere economia noastră”, a declarat Kaellenius.

Probleme pe bandă

Mai mulți producători auto europeni au probleme: Volkswagen a închis fabrici și a făcut concedieri, în vreme ce șefii Stellantis și Renault au plecat din cauza problemelor financiare.

În schimb, tot mai mulți producători chinezi se lansează în Europa, inclusiv în România: BYD, Chery, Geely, Lynk & Co, Leapmotor, MG etc.

