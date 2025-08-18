Dani Mocanu a scăpat de acuzații

Cântărețul de manele Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile grave aduse împotriva sa, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor. Potrivit G4media.ro, acesta nu va mai fi judecat pentru proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat.

Decizia Curții Constituționale privind prescripția a fost decisivă în acest caz. Inițial, Tribunalul Dâmbovița îl condamnase pe Mocanu la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare.

Manelistul a dat vestea în timpul unui concert

În ianuarie, acuzația de constituire de grup infracțional a fost eliminată. Ulterior, pe 12 august, Curtea de Apel Ploiești a decis prescrierea faptelor de proxenetism și spălare de bani.

Mocanu a anunțat vestea fanilor săi în timpul unui concert:

„Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și-am scăpat de-acest mandat”, a spus cântărețul, în fața publicului. Celebrul manelist a urcat pe scenă într-o salopetă portocalie, purtând o pereche de cătușe la mâini. Dani Mocanu nu a apărut oricum în timpul momentului, ci a fost adus într-o cușcă transparentă de plastic, din care a ieșit în momentul în care a început să cânte.

Dani Mocanu, comparat cu Nicușor Dan

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

La auzul veștii că a scăpat de condamnarea de 6 ani, fanii prezenți în public au început să îl laude și să-l aplaude pe celebrul manelist. Imaginile au ajuns în mediul online, iar laudele primite de Dani Mocanu au fost comparate cu aplauzele și laudele primite de Nicușor Dan în momentul în care a devenit președintele României.

„Nici Nicușor Dan nu a fost așa aclamat când a ieșit președinte, cum a fost aclamat Dănuțu când a spus că a scăpat de condamnare”, scrie pe videoclipul distribuit de Ionel Stoica pe Facebook.

Manelistul, condamnat la 6 ani de închisoare

Dani Mocanu, cunoscutul manelist, a primit o condamnare severă din partea Tribunalului Dâmbovița, chiar la începutul acestui an.

Artistul a fost găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv proxenetism și spălare de bani. Sentința, care nu era definitivă, prevede o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Faptele pentru care Mocanu a fost condamnat datează din perioada 2016-2017.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Detalii despre condamnarea lui Dani Mocanu

Tribunalul Dâmbovița a emis o hotărâre detaliată privind condamnarea lui Dani Mocanu. Decizia instanței stipulează: „Condamnă pe inculpatul M.D. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de proxenetism săvârşită în perioada 06.2016-01.02.2017. Aplică inculpatului M.D. pe lângă pedeapsa închisorii şi pedeapsa amenzii penale de 300 zile de amendă penală într-un cuantum de câte 500 lei/zi amendă, în total 150.000 lei”.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Mocanu a primit atunci și o amendă substanțială de 150.000 de lei. De asemenea, instanța a decis să îi interzică părăsirea țării pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei.

Infracțiuni multiple și pedepse contopite

Dani Mocanu a fost găsit vinovat nu doar de proxenetism, ci și de spălare de bani. Pentru această din urmă infracțiune, comisă între decembrie 2016 și ianuarie 2017, artistul a primit o pedeapsă separată de trei ani de închisoare.

Magistrații au decis să contopească pedepsele, rezultând sentința finală de 6 ani și 5 luni. Decizia instanței menționează:

„În baza art. 39 al. 1 lit. e N.C.p. contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea a închisorii de 5 ani la care se adaugă sporul obligatoriu de 1 an și 5 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse (3 ani, 9 luni și 6 luni) și pedeapsa amenzii penale de 300 zile amendă penală, în total inculpatul urmând să execute pedeapsa totală de 6 ani și 5 luni închisoare şi pedeapsa amenzii penale de 150.000 lei reprezentând 300 zile amendă penală în cuantum de 500 lei/zi amendă”.

Recomandări Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

Dani Mocanu, implict în scandalul din benzinărie

În aprilie 2022, Curtea de Apel Pitești l-a amendat pe Mocanu cu 15.000 lei pentru incitare la ură împotriva femeilor, după un videoclip controversat postat pe YouTube în 2019.

În același an, manelistul a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor în urma unei altercații la o benzinărie din Pitești. Poliția a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe, precum și ultraj contra bunelor moravuri.

La momentul sosirii polițiștilor, nimeni dintre cei implicați nu mai era la fața locului, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE