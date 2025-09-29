Plata pensiilor în octombrie 2025 nu se va face cu întârziere, ba chiar unele plăți vor fi efectuate mai devreme pentru români.

Calendarul plăţilor pentru pensii pe luna octombrie 2025

Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari români care primesc banii prin poştă, distribuirea banilor în octombrie 2025 se va face în intervalul 1 – 15 ale lunii, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Astfel, poştaşii au termen până pe 15 octombrie să livreze pensiile românilor la domiciliul beneficiarilor.

În cazul românilor care primesc pensia pe card, banii intră în mod normal „în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni”, potrivit Casei de pensii.

În octombrie 2025, având în vedere că 12 pică într-o zi de duminică, pensionarii își vor primi banii încă de vineri, 10 octombrie.

Această dată este mai devreme decât de obicei, deoarece perioada obişnuită (11-13 ale lunii) cade în weekend.

Ce se întâmplă dacă pensionarii nu sunt acasă când vine pensia

Dacă un pensionar nu este găsit acasă pentru livrarea banilor prin poştă, acesta are la dispoziţie două zile lucrătoare să ridice banii de la oficiul poştal. În caz contrar, suma se întoarce la casa teritorială de pensii.

Pentru plăţile pe card, talonul de pensie este păstrat la oficiul poştal până la sfârşitul lunii, apoi este arhivat timp de 24 de luni.

Dreptul la pensie se obţine după minimum 15 ani de contribuţii. Până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi se va egala treptat la 65 de ani.

Ministrul Muncii: Pensiile prin poștă costă statul de 10 ori mai mult ca viramentele

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat recent că distribuirea pensiilor prin poştă este mult mai costisitoare pentru stat decât viramentele bancare.

El a încurajat pensionarii români să opteze pentru plata pensiilor pe card, considerând-o mai sigură şi eficientă.

„Pentru aproape jumătate dintre beneficiari, costurile cu livrarea în numerar sunt de peste zece ori mai mari față de comisioanele percepute pentru transferurile bancare”, a explicat ministrul.

Cum se impozitează pensiile românilor

Indiferent de metoda de plată aleasă, pensionarii români sunt asiguraţi că vor primi banii la timp.

Cei care preferă numerarul trebuie să fie atenţi la perioada de distribuire şi să ridice banii prompt pentru a evita complicaţiile.

Pensia medie în România este de aproximativ 2.900 de lei. Pentru sumele care depăşesc 3.000 de lei, se aplică impozitul pe venit şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS), dar doar pentru partea care depăşeşte acest prag.

