Câți bani plătește Casa Națională de Pensii pentru costurile cu Poșta

Florin Manole, a adus în atenția publică o problemă importantă legată de costurile distribuirii pensiilor. Ministrul Muncii a declarat că pentru jumătate dintre pensionari, care primesc banii cash, cheltuielile cu Poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare pentru cei care folosesc cardul.

În cadrul unei emisiuni TV, Manole a explicat situația actuală și spune că mai mulți pensionari ar trebui să fie încurajați să opteze pentru plata sumelor pe card.

„Ideea noastră este, și trebuie să o spun de la bun început, de a nu obliga pe nimeni. Nu sunt adeptul măsurilor restrictive și îngrădirii libertăților cetățenilor, dar cred că trebuie să încurajăm din ce în ce mai mulți pensionarii, și se întâmplă asta în mod natural, vă spuneam că jumătate dintre pensionari își iau acum pensiile pe card, deci cealaltă jumătate trebuie încurajată ca, în cât mai mare măsură, să opteze pentru această variantă, care este mai rapidă, este fără mari bătăi de cap din punct de vedere organizatoric”, a spus el.

Avantajele și provocări pentru plata pensiilor pe card

Ministrul subliniază beneficiile utilizării cardurilor bancare pentru primirea pensiilor. Această metodă este mai eficientă și mai convenabilă atât pentru pensionari, cât și pentru sistemul de pensii. Cu toate acestea, Florin Manole recunoaște că există provocări în implementarea acestei schimbări.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

„Sunt perfect conștient că nu există un bancomat în orice mică localitate din România, sunt perfect conștient că unii dintre cetățeni nu vor vrea și ei trebuie să aibă și să-și păstreze în continuare acest drept și sunt convins că unii nu se pricep să umble cu cardul”, a declarat ministrul.

El a asigurat că dreptul pensionarilor de a primi pensia prin poștă va fi menținut pentru cei care preferă această opțiune.

Totuși, ministrul Muncii a subliniat și importanța adaptării la tehnologiile moderne: „Cu cât mai mulți pe card, cu atât va fi mai facil și mai ușor și totuși ne apropiem de 2025, din toate punctele de vedere”.

Această inițiativă vizează eficientizarea sistemului de plăți al pensiilor, pregătind terenul pentru o tranziție graduală către metode mai moderne de distribuire a pensiilor în România.

Cum sunt plătite pensiile românilor pe card

Pensiile românilor care optează pentru plata pe card sunt virate în conturile bancare în mod regulat, în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni. Pensionarii trebuie să aibă un cont bancar deschis pe numele lor și să depună o cerere la casa teritorială de pensii pentru a putea primi pensia în cont bancar.

Recomandări Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

Banii ajung în cont în aceeași zi în care sunt virați de Casa Națională de Pensii, iar pensionarii pot folosi cardul la bancomat, magazine, online sau prin aplicație. Plata prin card este mai rapidă și mai sigură, eliminând necesitatea deplasării pentru ridicarea fizică a pensiei.

Totodată, pensionarii care au pensii ce depășesc 3.000 de lei trebuie să plătească impozit și contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS), astfel că sumele virate pe card pot fi mai mici din cauza acestor deduceri.

În luna septembrie, seniorii care primesc pensie pe card au încasat deja suma, iar pentru pensionarii care iau bani cash, poștașii au început distribuirea banilor.

Cum sunt plătite pensiile prin Poșta Română

Pensiile românilor plătite prin Poșta Română sunt distribuite lunar, între 1 și 15 ale lunii, la domiciliul beneficiarilor. Pentru pensionarii care nu sunt găsiți acasă (avizați), pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Dacă pensia nu este ridicată în acest interval, banii se întorc la casa teritorială de pensii, iar pensia poate fi solicitată pentru o nouă repartizare la plată.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Pentru plățile restante, pensiile se mai pot primi tot la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, iar pentru pensionarii care au optat pentru cont bancar, pensiile sunt virate în cont în data de 12, dar nu mai târziu de 13 a fiecărei luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE