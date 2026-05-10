Psihiatrul Vlad Tâu dă exemplul unui individ din preistorie care supraveghează, dintr-un punct înalt, o vale. În momentul în care aude un foșnet în tufișuri, inima i-o ia razna, mușchii se încordează, atenția se îngustează ca un tunel pe sursa zgomotului. „Poate fi vântul. Poate fi un leopard. Creierul lui nu așteaptă răspunsul. A ales deja: tratează foșnetul ca fiind produs de un agresor, până la proba contrarie”, explică el. 

„Aceeași alarmă, focuri infinite”

Medicul psihiatru arată că un mecanism similar funcționează și astăzi, într-un mediu schimbat radical. „Bias-ul negativității nu este un defect al minții moderne, ci moștenirea noastră cea mai prețioasă. Într-un mediu ostil, costul de a rata un pericol e echivalent cu moartea, iar costul unei false alarme e doar oboseală. Mai bine o alarmă de fum care sună la fiecare mâncare gătită decât una care tace când ia foc casa”, susține psihiatru.

Medicul atrage atenția asupra faptului că acest mecanism vechi continuă să funcționeze într-un mediu complet diferit, teoretic mult mai sigur. 

„Cercetările pe titluri de știri arată că fiecare cuvânt negativ adăugat într-un titlu crește rata de click cu aproximativ 2,3%. Așa se manifestă sistemul de siguranță inițial, care răspunde la stimuli vechi într-un mediu nou. Algoritmii nu ne manipulează creând o vulnerabilitate. O folosesc pe cea care există deja”, explică el. 

De ce căutăm vești proaste pentru a ne simți în siguranță. Vlad Tâu, psihiatru: „Vânăm tocmai sursa anxietății”
Psihiatrul Vlad Tâu spune ca algoritmii ne manipulează folosit o vulnerabilitate deja existentă. Foto: Arhivă Personală

Problema apare, susține psihiatrul, în momentul în care acest sistem, calibrat inițial pentru amenințări reale, dar rare, ajunge să fie expus la sute de stimuli negativi zilnic. 

„O explozie în Beirut. Un cutremur în Turcia. Un atac în Kiev. Un studiu despre microplastice în creier. O știre despre un copil pierdut. Un sfârșit anunțat al leului românesc. Fiecare e un foșnet în tufișuri pentru creierul tău. Iar tu nu te poți opri din a te uita, fiindcă nu te-ai oprit niciodată, în toată istoria speciei tale”, explică medicul. 

Nesiguranța cu privire la viitorul imediat

Problema nu este doar existența amenințărilor, ci mai ales imposibilitatea de a ști ce urmează. „Avem un creier vechi într-o lume nouă. Dacă lumea ne lasă în pace, ne calmăm. Doar că între foșnet și răspuns intervine ceva mai dureros decât pericolul în sine: incertitudinea. Nu știm dacă în tufișuri e leopard sau vânt. Și creierul nu suportă să rămână în acea zonă incertă”, susține acesta. 

Medicul face o paralelă cu momentele de stres intens din viața reală, precum așteptarea unui rezultat medical important. „Nu primești încă vestea, dar deja ai pulsul ridicat, atenția fragmentată, gândurile aleargă prin multiple scenarii. Asta nu e răspunsul la o problemă reală. E răspunsul la faptul că nu știi încă. Cercetarea în neuroștiința anxietății arată că tocmai acest interval, perioada de «nu știu», declanșează cea mai mare parte a activării fiziologice”, explică el. 

Medicul susține că modul în care oamenii tolerează incertitudinea diferă semnificativ între indivizi. În psihologie există chiar un termen care descrie această variație, numit intoleranța la incertitudine. 

„Cât de bine tolerăm intervalul ăsta diferă mult de la om la om. La cei cu un nivel ridicat, «nu știu» devine insuportabil, o stare care trebuie închisă cu orice preț. Iar singura cale rapidă pare a fi mai multă informație. Mai multe verificări. Mai multe scrolluri. Doar puțin până aflu, doar atâta cât să mă liniștesc”, povestește Tâu.

Iluzia reparatorie

Specialistul explică faptul că mecanismul căutării continue de informații creează o buclă în care anxietatea nu se reduce, ci se întreține. „Cu cât caut mai mult, cu atât găsesc mai multe motive să caut în continuare. Asta e ironia tristă a doomscrollingului. Crezi că vânezi liniștea, dar vânezi tocmai sursa anxietății. Apa pe care o bei e de fapt sărată”, explică el. 

Medicul face referire și la un experiment clasic din psihologie, care explică modul în care oamenii își supraestimează influența asupra evenimentelor întâmplătoare. Ellen Langer a documentat în 1975 un fenomen pe care l-a numit iluzia controlului

„Oamenii au tendința să supraestimeze influența lor asupra unor evenimente guvernate strict de șansă, mai ales când apare un element activ: alegerea, familiaritatea, implicarea. Faptul că alegi un bilet de loterie te face să simți că biletul tău are o șansă mai mare să câștige, deși probabilitatea e identică. Faptul că apeși butonul de pieton la semafor te face să simți că ai grăbit lumina verde, deși în multe orașe butoanele alea nu mai sunt conectate la nimic din anii ’80”, susține acesta. 

A ști nu înseamnă a face

Specialistul explică faptul că una dintre confuziile fundamentale în raport cu anxietatea este diferența dintre informare și acțiune, o distincție pe care psihoterapia o consideră esențială. 

„Aici intervine o distincție pe care psihoterapia a învățat-o pe pielea ei și pe care ar trebui să o învățăm și noi. Tom Borkovec, unul dintre cei mai importanți cercetători ai anxietății din secolul XX, a petrecut decenii studiind ce fac oamenii să se îngrijoreze ore în șir despre lucruri pe care nu le pot controla. Concluzia lui a fost contraintuitivă: îngrijorarea nu e un proces de pregătire, ci un proces de evitare”, explică el. 

Medicul explică apoi modul în care funcționează îngrijorarea la nivel cognitiv. „Borkovec a observat că îngrijorarea e aproape exclusiv verbală. Gândim despre catastrofe în propoziții, în cuvinte, în concepte abstracte. Foarte rar trăim catastrofele în imagini, în senzații, în corpul nostru. Iar diferența asta nu e mică. Studiile de laborator au arătat că imageria emoțională activează mult mai puternic sistemul nervos decât gândirea verbală. Cu alte cuvinte, e mult mai dureros să-ți imaginezi cu adevărat că pierzi pe cineva drag decât să te gândești în cuvinte la asta”, povestește specialistul. 

Medicul spune că acest mecanism explică de ce oamenii pot consuma informații negative fără să simtă impactul real al acestora. „Creierul a învățat trucul. Preferă verbalul tocmai pentru că anesteziază. Citim despre război la micul dejun fiindcă forma scrisă pune o barieră între noi și ce înseamnă cu adevărat un război. Putem procesa cifrele morților, hărțile frontului, declarațiile politice, fără să simțim greutatea reală a suferinței. Dacă am vedea-o cu ochii noștri, am închide aplicația în treizeci de secunde. Citim însă, fiindcă lectura e o formă de prelucrare anesteziantă”, explică Tâu. 

Medicul subliniază iluzia de eficiență pe care o creează simplul act de informare. „Și apoi, după ce am citit timp de patruzeci de minute, simțim un fel de oboseală pe care o confundăm cu împlinirea unei datorii. M-am informat. Sunt pregătit. Știu ce se întâmplă. Borkovec ar zice că ești la fel de pregătit ca un actor care a citit scenariul. Cunoști replicile, dar n-ai jucat niciodată piesa”, susține specialistul. 

Confuzia care ne ține prizonieri

Specialistul explică faptul că mecanismul anxietății urmează un tipar observabil în psihoterapia cognitiv-comportamentală, unde este descris prin conceptul de comportament de siguranță

„Apare anxietatea. Persoana dezvoltă un comportament care îi reduce neliniștea pentru câteva minute (verifică aragazul, întreabă partenerul dacă îl iubește, caută pe Google simptome). Anxietatea scade. Creierul învață că acel comportament e soluția. În realitate, anxietatea ar fi scăzut și fără el, fiindcă e o emoție trecătoare. Comportamentul nu a făcut nimic util, dar a fost asociat cu liniștea. Data viitoare, anxietatea revine mai repede, mai puternic. Persoana face din nou comportamentul. Cercul se întărește”, explică el. 

O mână care ține un telefon pe care se află o știre de business.
Citind despre o catastrofă nu schimbăm cu nimic catastrofa, dar creierul primește semnalul că „am acționat”, spune psihiatrul. Foto: Envato

Tâu spune că, în esență, consumul compulsiv de vești negative este alimentat de o serie de confuzii fundamentale pe care creierul le face între acțiune, informare și control. „Confundăm a ști cu a face. Faptul că am citit un articol despre o catastrofă umanitară nu schimbă nimic în catastrofa aia. Dar creierul primește același semnal de «am acționat» ca și cum aș fi făcut o donație, aș fi semnat o petiție, aș fi vorbit cu un prieten despre asta”, susține acesta. 

El arată că un mecanism similar apare și în raport cu ideea de prevenție. „Confundăm a citi cu a preveni. Faptul că am parcurs cinci articole despre o eventuală criză economică nu mă protejează de criza economică. Simțim însă că da. Simțim că, dacă o vom vedea venind, vom avea timp să fugim. Cercetarea lui Borkovec arată că îngrijorarea anticipativă nu îmbunătățește performanța în situații reale de stres. Doar creează iluzia subiectivă a pregătirii. E o repetiție mintală pentru o piesă pe care, dacă vine, n-o vom juca oricum la fel”, relatează medicul. 

Și nu în cele din urmă, acesta spune că, confundăm a înțelege cu a controla. „Înțelegerea e un act intelectual. Controlul e un act practic. Sunt în lumi diferite. Pot înțelege perfect mecanismele schimbărilor climatice fără să pot face absolut nimic să le opresc. Înțelegerea, prin natura ei, dă o senzație de stăpânire. E ca și cum, prin numirea fenomenului, l-am fi îmblânzit. Nu l-am îmblânzit. L-am numit. Atât”, explică el. 

Ce se întâmplă în cabinet 

Tâu explică faptul că mulți dintre pacienții care ajung la terapie pentru anxietate pornesc de la aceeași presupunere: că soluția ar fi mai mult control și mai multă certitudine. „Există un paradox care îi surprinde pe pacienții care vin pentru prima oară la psihoterapie pentru anxietate. Vin convinși că au nevoie de mai mult control. Mai multă predictibilitate. Mai multe certitudini. Cred că, dacă am putea elimina incertitudinea din viața lor, anxietatea ar dispărea”, relatează medicul. 

Tâu spune însă că, intervenția terapeutică merge exact în direcția opusă. „În loc să încercăm să eliminăm incertitudinea, ne antrenăm să o tolerăm. În loc să răspundem fiecărei alarme cu o verificare, învățăm să stăm cu disconfortul fără să-l rezolvăm. E un fel de vaccinare emoțională. Doze mici de incertitudine, repetate, până când sistemul nervos învață că nu trebuie să răspundă cu panică la fiecare foșnet”, susține acesta. 

În acest context, Vlad Tău face referire și la o tehnică utilizată în terapia anxietății generalizate, propusă de cercetătorul Tom Borkovec. „Borkovec a propus, pentru pacienții cu anxietate generalizată, o tehnică simplă care se numește amânarea îngrijorării. Dacă apare un gând îngrijorător, îți spui: bine, am notat, mă voi gândi la asta diseară între șapte și șapte și jumătate. Și te întorci la ce făceai. Surprinzător, când vine momentul programat pentru îngrijorare, mintea adesea nu mai are aceeași intensitate. Iluzia că trebuie să te ocupi acum, imediat, urgent, este de fapt capcana”, explică el. 

El spune că același principiu poate fi aplicat și în consumul de informație. „Nu e vorba de eliminare, ci de limitare. Nu ignoranța, ci ritmul. O dată sau de două ori pe zi, în momente alese, cu un timp clar definit. Restul zilei, lasă lumea să fie acolo, să existe fără supravegherea ta. Va exista oricum”, relatează specialistul. 

Întoarcerea la strămoși

Vlad Tâu realizează o comparație privind modul în care funcționa creierul uman în trecut și modul în care este suprastimulat astăzi. „Strămoșul nostru de la începutul textului avea un avantaj uitat. Vedea valea care se afla în fața lui. Atât. Nu vedea valea de dincolo de munte. Nu vedea pădurea de pe alt continent. Nu știa nimic despre cei zece mii de potențiali leoparzi de pe planetă. Sistemul lui de alarmă, deși zgomotos, era calibrat pentru un mediu limitat”, explică acesta. 

Medicul spune că diferența fundamentală dintre trecut și prezent este dispariția acestor limite. „Noi am eliminat limitele. Am construit un mediu în care orice tragedie din orice colț al lumii intră în valea noastră în câteva secunde. Iar sistemul vechi, fidel cum a fost dintotdeauna, sună la fiecare foșnet. Nu greșește el. Greșim noi crezând că răspunsul lui constant e mereu corect”, susține el. 

Într-un final, Tâu vorbește despre lecția pe care o putem învăța din modul în care funcționa creierul uman în trecut: „Strămoșul de pe stâncă nu era ignorant. Era echilibrat. Asculta valea lui, își făcea griji pentru ea, acționa când era cazul, și se odihnea când nu era. Poate că asta e tot ce avem de învățat. Nu să închidem ochii, ci să-i deschidem doar atât cât e folositor”, concluzionează specialistul. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop săptămânal 11-17 mai 2026. Zodiile care trebuie să pună limite și nativii care învață lecția acceptării

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Andreea și Daniel au fost arestați într-o autogară din Spania, chiar lângă autocarul cu care voiau să fugă în România: Sunt acuzați de o faptă gravă
Știri România 15:33
Andreea și Daniel au fost arestați într-o autogară din Spania, chiar lângă autocarul cu care voiau să fugă în România: Sunt acuzați de o faptă gravă
Dosar penal pentru cruzimea unui bărbat care și-a forțat câinele să stea sub apă până la epuizare. Martorii l-au salvat
Știri România 15:05
Dosar penal pentru cruzimea unui bărbat care și-a forțat câinele să stea sub apă până la epuizare. Martorii l-au salvat
Parteneri
De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
Adevarul.ro
De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
Dan Alexa a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită. Antrenorul de la Poli Timișoara nu s-a mai ascuns
Fanatik.ro
Dan Alexa a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită. Antrenorul de la Poli Timișoara nu s-a mai ascuns
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să moară fulgerător. Actorul era într-o formă fizică foarte bună. „A fost ceva neașteptat”
Stiri Mondene 17:00
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să moară fulgerător. Actorul era într-o formă fizică foarte bună. „A fost ceva neașteptat”
Cum a apărut Andreea Tonciu la mall. Prietena ei a filmat-o și a publicat imaginile. „Noua modă pe 2027”
Stiri Mondene 16:03
Cum a apărut Andreea Tonciu la mall. Prietena ei a filmat-o și a publicat imaginile. „Noua modă pe 2027”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
ObservatorNews.ro
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 15:08
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Oana Gheorghiu, acuzată că a contribuit la pierderea a 200.000.000 de euro din PNRR „pe care îi plânge”. Fostul secretar general al Guvernului spune că există dovezi
Politică 13:52
Oana Gheorghiu, acuzată că a contribuit la pierderea a 200.000.000 de euro din PNRR „pe care îi plânge”. Fostul secretar general al Guvernului spune că există dovezi
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Câți bani au scos Andreea Bălan și Victor Cornea din buzunar pentru nunta lor. Pe ce s-au dus din start 200.000 de euro. Invitații de seamă de la petrecerea din Buftea
Fanatik.ro
Câți bani au scos Andreea Bălan și Victor Cornea din buzunar pentru nunta lor. Pe ce s-au dus din start 200.000 de euro. Invitații de seamă de la petrecerea din Buftea
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea