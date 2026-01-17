Violența din Alep

Decretul lui Al-Sharaa de vineri a venit după ciocniri aprige care au izbucnit săptămâna trecută în orașul nordic Alep, soldate cu cel puțin 23 de morți, potrivit ministerului sănătății din Siria, și care au forțat zeci de mii de oameni să fugă din cele două zone ale orașului controlate de kurzi.

Conflictele s-au încheiat după ce luptătorii kurzi s-au retras, iar armata siriană a preluat controlul deplin asupra orașului Deir Hafer din guvernoratul Alep.

Violența din Alep a adâncit una dintre principalele linii de demarcație din Siria, unde al-Sharaa a promis să unifice țara sub o singură conducere după 14 ani de război împotriva fostului președinte Bashar al-Assad, care a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Decretul acordă pentru prima dată sirienilor kurzi drepturi, inclusiv recunoașterea identității kurde ca parte a structurii naționale a Siriei. Acesta desemnează limba kurdă drept limbă națională, alături de arabă și permite școlilor să o predea.

De asemenea, abrogă măsurile care datează de la un recensământ din 1962 din provincia Hasakah, care i-au privat pe mulți kurzi de naționalitatea siriană, acordând cetățenia tuturor rezidenților afectați, inclusiv celor înregistrați anterior ca apatrizi.

Decretul interzice discriminarea etnică sau lingvistică

Decretul declară Newroz, festivalul de primăvară și de Anul Nou, sărbătoare națională plătită. Interzice discriminarea etnică sau lingvistică, impune instituțiilor statului să adopte un mesaj național incluziv și stabilește sancțiuni pentru incitarea la conflicte interetnice.

Reacționând la decret, administrația kurdă din nordul și nord-estul Siriei a declarat că acesta este „un prim pas, însă nu satisface aspirațiile și speranțele poporului sirian”.

Armata preia controlul asupra orașului Deir Hafer

Între timp, armata siriană a preluat sâmbătă controlul asupra orașului Deir Hafer, în afara orașului Alep, la o zi după ce forțele kurde au fost de acord să se retragă din zonă.

Într-o declarație transmisă televiziunii de stat, armata a declarat că a stabilit „controlul militar deplin” asupra Deir Hafer și a altor zone deținute anterior de Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi în guvernoratul Alep.

Forțele au intrat în Deir Hafer după ce SDF a anunțat că va începe retragerea din fortărețele din oraș.

Liderul SDF, Mazloum Abdi (cunoscut și sub numele de Mazloum Kobani), a anunțat vineri pe X că „pe baza apelurilor din partea țărilor prietene și a mediatorilor… am decis să ne retragem forțele mâine dimineață la ora 7:00 (04:00 GMT)” la est de Alep „pentru redistribuire în zonele de la est de Eufrat”.

Lupta pentru putere

Guvernul sirian încearcă să își extindă autoritatea în întreaga țară după înlăturarea lui al-Assad.

SDF controlează zone din nordul și nord-estul Siriei, bogate în petrol, o mare parte din acestea fiind capturate în timpul războiului civil din țară și al luptei împotriva grupării ISIS (ISIS) din ultimul deceniu – un război pe care SDF l-a purtat ca principal aliat regional al Statelor Unite.

Guvernul sirian și SDF au purtat luni de discuții anul trecut pentru a integra Unitățile de Protecție a Poporului kurd (YPG), care îl conduc, și aripa sa politică, Partidul Uniunii Democrate Kurde (PYD), în instituțiile statului sirian până la sfârșitul anului 2025, dar s-au înregistrat puține progrese, ceea ce a dus în cele din urmă la luptele din Alep.

Milioane de kurzi trăiesc în Siria, Irak, Iran și Turcia, iar aproximativ unu până la 1,5 milioane se estimează că locuiesc în nord-estul Siriei, controlată de SDF.

Ankara, un aliat principal al guvernului sirian, consideră SDF, YPG și PYD drept „grupări teroriste” cu legături cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), interzis în Turcia, care a dus o luptă de decenii în interiorul țării împotriva statului, ducând la moartea a zeci de mii de oameni.

