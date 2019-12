De Valentina Postelnicu,

Demisia colectivă din partidul lui Victor Ponta a fost anunţată printr-un comunicat oficial.

Cine sunt cei care au demisionat din Pro România

Daniel Constantin – Fondator şi Primvicepreşedinte PRO România

Sorin Mihai Cîmpeanu – Fondator şi Primvicepreşedinte PRO România

Mircea Banias – Deputat, Vicepreședinte PRO Romania şi Coordonator Constanța

Damian Florea -Fondator, Deputat, Coordonator Ilfov

Liviu Balint – Deputat, Coordonator Sălaj

Georgian Pop – Deputat

Răzvan Mitu – Fondator, Vicepreședinte PRO România și Coordonator București

Cristian Cosmin – Fondator şi Vicepreședinte PRO România

Raluca Haliţ – Fondator PRO România, Coordonator Tineret București

Georgică Dumitru – Coordonator Dâmboviţa

Marius Sanfirişcă – Coordonator Hunedoara

Silvian Dan – Coordonator Olt

Gigi Danuț Feţeanu – Coordonator Sibiu

George Manciu – Coordonator Sector 2

Letiţia Stoian – Coordonator Sector 4

Dan Marian – Coordonator Sector 5

Semnatarii demisiei colective spun că au demarat proiectul politic Pro România într-un moment dificil, mai 2017, în care numeroși oameni politici cu experiență nu acordau șanse mari acestei inițiative.

„Pro România a fost un proiect construit să ofere oamenilor de bună credință, de la simpli votanți, la politicieni, o alternativă reală la peisajul complex și complicat în care a stagnat politica românească. Am inițiat și realizat acest Proiect cu oameni care, în primul rând, au renunțat la ambițiile personale și la privilegii facile, acceptând să construiască de la zero o soluție politică de centru pentru România. Este vorba de un Proiect politic în care toți ne-am regăsit pe deplin și pe care l-am conceput în așa fel încât să reprezinte o parte importantă a intereselor cetățenilor români, atât în planul politicilor publice propuse, cât și în plan ideologic. Bunele intenții însă, uneori, nu sunt de ajuns. Este nevoie de ceva mai mult pentru ca, în timp, proiectele și strategiile pe care le propunem să prindă contur. Iar aici, dificultățile apar, de multe ori, acolo unde te aștepți mai puțin”, spun parlamentarii.

Aceştia mai precizează că în viața politică, sunt momente în care anumite delimitări și decizii trasează intențiile politicienilor.

„Inițial, proiectul Pro România a fost fundamentat pe o componentă ideologică de centru, însă am constatat o evoluție susținută spre o altă direcție, schimbându-se doctrina și idealurile. Reamintim faptul că, de când am intrat în politică, am fost adepții ideilor social-liberale, deoarece România are nevoie de politici și măsuri care să pună pe primul loc libertatea și drepturile cetățenilor, dar care includ totodată și aspectele sociale. De aceea, rămânând fideli ideilor și valorilor în care credem, ne angajăm să le implementăm în continuare pentru România. Alături de noi sunt cei mai mulți dintre cei cu care am pornit la un nou drum în 2017, dar și colegi care s-au alăturat ulterior Proiectului, care înțeleg să fie acum solidari cu principiile pe care le-am expus”, au transmis demisionarii din Pro România.

Ponta: Le respectăm decizia de a se alătura PNL

Liderul Pro România, Victor Ponta le-a transmis demisionarilor că le respectă decizia de a pleca la PNL.

„Le multumesc foştilor noştri colegi pentru tot ce am realizat împreuna în ultimii ani în politica / le respectăm decizia de a se alătura PNL şi sperăm să influenţeze in bine actul de Guvernare – dar majoritatea covârşitoare a membrilor Echipei ProRomania dorim să rămânem pe propriul nostru drum”, a scris Ponta.

El a continuat: „ProRomania merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de Centru Stanga , pro european si pro dezvoltare , în egala masura critic la adresa PNL si PSD”.

