Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!
Leziuni osoase și dureri mari
Thao Tien, 31 de ani, a mers la clinica stomatologică pe 3 septembrie pentru a cere returnarea banilor pentru un tratament ortodontic care i-ar fi deteriorat dantura.
Tratamentul a început în 2021 cu montarea aparatului dentar și s-a încheiat în august 2025 cu îndepărtarea acestuia.
Victima a declarat că a plătit 22 de milioane de dongi vienamenzi, circa 850 de euro, pentru tratament ortodontic la clinică, în 2021.
După ce aparatul dentar i-a fost scos luna trecută, femeia a simțit dureri severe și, ulterior, a fost diagnosticată cu leziuni osoase de către un alt spital.
Când s-a întors la clinică pentru a-și exprima îngrijorarea, Thao Tien a fost atacată violent.
Păgubită cu încă 650 de dolari
În loc să discute civilizat, „medicul stomatolog Thi Tuyet Chinh Nguyen m-a atacat cu o bară metalică, m-a trântit pe canapea și mi-a aruncat ochelarii și telefonul pe jos, spărgându-i”.
Paguba este de cel puțin 20 de milioane de dongi, circa 650 de dolari.
În ciuda eforturilor soțului ei și ale unui agent de pază de a interveni, dentista și-a continuat izbucnirea violentă, a transmis poliția locală
Întreaga scenă a fost filmată de soțul pacientei. Videoclipul a devenit viral pe rețelele sociale, ajungând și la autoritățile sanitare locale.
Clinica a fost închisă
În urma unui control, clinica a fost închisă pentru mai multe nereguli, inclusiv echipamente inadecvate și personal necalificat. Trei membri ai personalului au fost găsiți lucrând fără licențe profesionale.
Poliția a intervenit în acest caz și a făcut apel la public să apeleze la căi legale în cazul disputelor legate de servicii medicale, evitând violența care poate duce la consecințe penale.
