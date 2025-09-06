„Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală din lume. Avem cea mai puternică armată din lume”, a declarat Trump, pentru jurnaliștii aflați în Biroul Oval, înainte de a semna ordinul executiv.

Ordinul înlocuiește funcția de secretarul apărării și denumirea de Departamentul Apărării cu titulaturi precum secretarul de război și Departamentul de Război în corespondenţa oficială, comunicările publice, contexte ceremoniale şi documentele nestatutare din cadrul executivului.

Ordinul a fost pus în aplicare imediat. Semnalistica de la biroul secretarului Pete Hegseth a fost schimbată, iar site-ul departamentului a fost reconfigurat. Vechea pagină defense.gov este acum redirecţionată către war.gov, care afişează Departamentul de Război al SUA în partea de sus. Acronomul DOD – folosit pentru Department of Defense – a fost înlocuit cu DOW (Department of War) în diverse titluri, observă CNN.

Pete Hegseth, care se afla în Biroul Oval în momentul semnării ordinului, a spus că „nu este doar despre redenumire, ci despre restauraţie”. Potrivit șefului de la Pentagon, armata americană va „trece la ofensivă, nu doar la defensivă” şi, în acordul cu noua denumire, va „forma războinici, nu doar apărători”.

Ordinul îi cere totodată lui Hegseth să recomande acţiuni, atât legislative, cât şi executive, pentru a redenumi permanent Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război al SUA. Trump pare să recunoască astfel că are nevoie de sprijin în Congres pentru a permanentiza schimbarea.

Departamentul de Război a fost creat la 7 august 1789, de către părintele fondator al Statelor Unite, George Washington, și a fost dizolvat la 17 septembrie 1947, ca parte a unei reorganizări a armatei americane după cel de-Al Doilea Război Mondial.