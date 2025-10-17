Salariul lui Merz a crescut cu 600 de euro

În timp ce beneficiarii de ajutor social și cei cu salariul minim se luptă pentru fiecare euro, iar angajații trebuie să „strângă cureaua”, cancelarul german Friedrich Merz și miniștrii săi își acordă acum o creștere salarială generoasă, relatează publicația Surplus.

Datorită unui acord încheiat în luna mai, salariile funcționarilor federali cresc. Astfel, Merz primește acum cu 620 de euro mai mult pe lună (cu efect retroactiv din aprilie). Iar din mai 2026, salariul său va crește din nou, cu încă 600 de euro.

Și salariile miniștrilor vor crește, de asemenea, în două etape, cu aproape 1000 de euro, până la aproximativ 17.600 de euro. În timp ce guvernul coaliției CDU/SPD, condus de cancelarul Friedrich Merz, impune țării o politică de austeritate și economii, acesta acceptă orice creștere a propriilor salarii. În iulie, indemnizațiile deputaților din Bundestag au crescut deja cu 5,4%, adică cu aproximativ 600 de euro.

Salariul lunar pe care îl primește Merz, în calitate de cancelar

Friedrich Merz este al zecelea cancelar al Germaniei. În calitate de șef al guvernului, el poartă o responsabilitate enormă și ia decizii de mare anvergură, care influențează atât politica internă, cât și cea externă. Totuși, este această responsabilitate însoțită și de un salariu peste medie?

La fel ca multe alte funcții din serviciul public, și funcția de cancelar federal este legată de un grad salarial stabilit. Remunerația, denumită oficial „indemnizație de funcție”, se bazează pe Legea federală privind miniștrii. Această indemnizație se plătește la începutul fiecărei luni calendaristice și, în cazul lui Friedrich Merz, se bazează pe gradul salarial B11, potrivit WMN.

Cancelarul Germaniei primește două treimi din salariul de bază al gradului B11. Se adaugă apoi o indemnizație de localitate, o indemnizație pentru cheltuieli de serviciu și, dacă este cazul, o indemnizație în cazul în care cancelarul nu își poate muta domiciliul la Berlin, se arată într-un document privind remunerația cancelarului și a deputaților din guvern.

Astfel, salariul brut lunar al lui Friedrich Merz este de 30.416,66 euro. De asemenea, valoarea anuală a salariului brut este de 364.999,92 euro.

