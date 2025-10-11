Debutul și ascensiunea în carieră a actriței Diane Keaton

Născută pe 5 ianuarie 1946, în Los Angeles, Keaton a fost una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei americane.

Keaton și-a început cariera pe Broadway în 1969, jucând alături de Woody Allen în comedia „Play It Again, Sam”, unde cei doi au avut și o relație romantică.

În scurt timp, a devenit cunoscută la Hollywood, interpretând rolul lui Kay Adams, iubita și ulterior soția mafiotului Michael Corleone (Al Pacino) în filmele regizate de Francis Ford Coppola, „Nașul„ (1972) și „Nașul: Partea II” (1974).

Relația profesională cu Woody Allen a continuat să fie un punct central al carierei sale. După ce a reluat rolul din „Play It Again, Sam” în adaptarea cinematografică din 1972, regizată de Herbert Ross, Keaton a apărut în mai multe filme alături de Allen, precum comedia SF „Sleeper” (1973) și parodia „Love and Death” (1975).

Succesul comediei romantice „Annie Hall”

Rolul care a propulsat-o în rândul celor mai mari actrițe de la Hollywood a fost cel al lui Annie Hall, iubita carismatică și excentrică a comicului Alvy Singer (interpretat de Allen) în filmul „Annie Hall”.

Acest rol i-a adus lui Keaton un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță, iar filmul a câștigat și premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Câștigătorii premiilor Oscar pozează cu statuetele lor la ceremonia de decernare a premiilor Academiei din Los Angeles, 3 aprilie 1978, de la stânga la dreapta: Richard Dreyfuss, cel mai bun actor pentru „The Goodbye Girl”; Charles H. Joffe, cel mai bun film pentru „Annie Hall”; Diane Keaton, cea mai bună actriță pentru „Annie Hall”; prezentatorul Jack Nicholson și producătorul Jack Rollins de la United Artists.
Diane Keaton a câștigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în urma rolului din „Annie Hill” (1978). Foto: Profimedia Images

„Am observat că oamenii spun «La-di-da» ca Annie Hall, și nu-mi place, știi? Nu e o idee bună să fii identificabil, deși e reconfortant. Se simte sigur în multe feluri, și asta e rău, pentru că înseamnă că ești acceptat, iar odată ce se întâmplă asta, acolo rămâi. Trebuie să fii atent. Mi-ar plăcea o viață ca a lui Katharine Hepburn în termeni de muncă. Ea s-a maturizat. A făcut schimbări”, a declarat Keaton despre rolul său în „Annie Hall”.

Diversificarea carierei actoricești

Keaton nu s-a limitat la rolurile comice și a demonstrat că poate aborda și proiecte mai serioase. După succesul cu „Annie Hall”, a jucat în drama „Looking for Mr. Goodbar” (1977), urmată de apariții în „Interiors” (1978) și „Manhattan” (1979), ambele regizate de Woody Allen.

În 1981, Keaton a primit a doua nominalizare la Oscar pentru interpretarea socialitei Louise Bryant în drama politică „Reds”, regizată de Warren Beatty. Au urmat alte roluri notabile în filme precum „Mrs. Soffel” (1984), „Crimes of the Heart” (1986) și „Baby Boom” (1987), care a marcat începutul colaborării sale cu scenarista și regizoarea Nancy Meyers.

Întoarcerea la comedie

În anii ’90, Keaton a revenit la comedie cu succes, jucând alături de Steve Martin în „Father of the Bride” (1991) și continuarea sa din 1995. A colaborat din nou cu Woody Allen în „Manhattan Murder Mystery” (1993) și a apărut în comedia de succes „The First Wives Club” (1996) alături de Bette Midler și Goldie Hawn.

Cariera sa a continuat cu alte două nominalizări la Oscar: pentru rolul unei femei bolnave de leucemie în „Marvin’s Room” (1996) și pentru interpretarea unei dramaturge în comedia romantică „Something’s Got to Give” (2003), alături de Jack Nicholson.

Alte realizări artistice ale actriței

Pe lângă actorie, Keaton a fost activă și în alte domenii artistice. A regizat videoclipuri muzicale, episoade de seriale TV precum „China Beach” și „Twin Peaks” și filme precum „Unstrung Heroes” (1995) și „Hanging Up” (2000).

De asemenea, a produs serialul „Pasadena” și filmul „Elephant” (2003) al lui Gus Van Sant.

Keaton a publicat mai multe memorii de succes, inclusiv „Then Again” (2011) și „Brother and Sister” (2020), și a fost o pasionată fotografă, publicând colecții de fotografie și implicându-se în conservarea caselor istorice.

Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial
Recomandări
Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Recunoașterea unei cariere impresionante

În 2017, Diane Keaton a primit premiul pentru întreaga carieră din partea American Film Institute.

Woody Allen, care a prezentat premiul, a glumit despre stilul său inconfundabil, spunând: „Arată ca femeia din «Un tramvai numit dorință» care vine să o ia pe Blanche”.

Acceptând premiul, Keaton a ales să cânte „Seems Like Old Times”, piesă pe care a interpretat-o memorabil în „Annie Hall”.

Viața personală a Dianei Keaton

Keaton nu s-a căsătorit niciodată, dar a adoptat doi copii, Dexter și Duke.

În 2018, actrița a luat apărarea prietenului său de lungă durată, Woody Allen, în urma acuzațiilor de abuz aduse acestuia, declarând pe Twitter că „Woody Allen este prietenul meu și continui să am încredere în el”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Cod portocaliu de vânt puternic în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 23.00
Știri România 21:27
Cod portocaliu de vânt puternic în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 23.00
Circulația trenurilor pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă va fi suspendată începând de marți. Ce rute alternative există pentru călători
Știri România 19:37
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă va fi suspendată începând de marți. Ce rute alternative există pentru călători
Parteneri
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății
Adevarul.ro
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Stiri Mondene 16:45
Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Stiri Mondene 12:28
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.ro
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
Parteneri
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax.ro
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
KanalD.ro
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 17:27
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 16:56
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”
Fanatik.ro
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită