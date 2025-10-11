Debutul și ascensiunea în carieră a actriței Diane Keaton

Născută pe 5 ianuarie 1946, în Los Angeles, Keaton a fost una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei americane.

Keaton și-a început cariera pe Broadway în 1969, jucând alături de Woody Allen în comedia „Play It Again, Sam”, unde cei doi au avut și o relație romantică.

În scurt timp, a devenit cunoscută la Hollywood, interpretând rolul lui Kay Adams, iubita și ulterior soția mafiotului Michael Corleone (Al Pacino) în filmele regizate de Francis Ford Coppola, „Nașul„ (1972) și „Nașul: Partea II” (1974).

Relația profesională cu Woody Allen a continuat să fie un punct central al carierei sale. După ce a reluat rolul din „Play It Again, Sam” în adaptarea cinematografică din 1972, regizată de Herbert Ross, Keaton a apărut în mai multe filme alături de Allen, precum comedia SF „Sleeper” (1973) și parodia „Love and Death” (1975).

Succesul comediei romantice „Annie Hall”

Rolul care a propulsat-o în rândul celor mai mari actrițe de la Hollywood a fost cel al lui Annie Hall, iubita carismatică și excentrică a comicului Alvy Singer (interpretat de Allen) în filmul „Annie Hall”.

Acest rol i-a adus lui Keaton un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță, iar filmul a câștigat și premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original.

Diane Keaton a câștigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în urma rolului din „Annie Hill” (1978). Foto: Profimedia Images

„Am observat că oamenii spun «La-di-da» ca Annie Hall, și nu-mi place, știi? Nu e o idee bună să fii identificabil, deși e reconfortant. Se simte sigur în multe feluri, și asta e rău, pentru că înseamnă că ești acceptat, iar odată ce se întâmplă asta, acolo rămâi. Trebuie să fii atent. Mi-ar plăcea o viață ca a lui Katharine Hepburn în termeni de muncă. Ea s-a maturizat. A făcut schimbări”, a declarat Keaton despre rolul său în „Annie Hall”.

Diversificarea carierei actoricești

Keaton nu s-a limitat la rolurile comice și a demonstrat că poate aborda și proiecte mai serioase. După succesul cu „Annie Hall”, a jucat în drama „Looking for Mr. Goodbar” (1977), urmată de apariții în „Interiors” (1978) și „Manhattan” (1979), ambele regizate de Woody Allen.

În 1981, Keaton a primit a doua nominalizare la Oscar pentru interpretarea socialitei Louise Bryant în drama politică „Reds”, regizată de Warren Beatty. Au urmat alte roluri notabile în filme precum „Mrs. Soffel” (1984), „Crimes of the Heart” (1986) și „Baby Boom” (1987), care a marcat începutul colaborării sale cu scenarista și regizoarea Nancy Meyers.

Întoarcerea la comedie

În anii ’90, Keaton a revenit la comedie cu succes, jucând alături de Steve Martin în „Father of the Bride” (1991) și continuarea sa din 1995. A colaborat din nou cu Woody Allen în „Manhattan Murder Mystery” (1993) și a apărut în comedia de succes „The First Wives Club” (1996) alături de Bette Midler și Goldie Hawn.

Cariera sa a continuat cu alte două nominalizări la Oscar: pentru rolul unei femei bolnave de leucemie în „Marvin’s Room” (1996) și pentru interpretarea unei dramaturge în comedia romantică „Something’s Got to Give” (2003), alături de Jack Nicholson.

Alte realizări artistice ale actriței

Pe lângă actorie, Keaton a fost activă și în alte domenii artistice. A regizat videoclipuri muzicale, episoade de seriale TV precum „China Beach” și „Twin Peaks” și filme precum „Unstrung Heroes” (1995) și „Hanging Up” (2000).

De asemenea, a produs serialul „Pasadena” și filmul „Elephant” (2003) al lui Gus Van Sant.

Keaton a publicat mai multe memorii de succes, inclusiv „Then Again” (2011) și „Brother and Sister” (2020), și a fost o pasionată fotografă, publicând colecții de fotografie și implicându-se în conservarea caselor istorice.

Recunoașterea unei cariere impresionante

În 2017, Diane Keaton a primit premiul pentru întreaga carieră din partea American Film Institute.

Woody Allen, care a prezentat premiul, a glumit despre stilul său inconfundabil, spunând: „Arată ca femeia din «Un tramvai numit dorință» care vine să o ia pe Blanche”.

Acceptând premiul, Keaton a ales să cânte „Seems Like Old Times”, piesă pe care a interpretat-o memorabil în „Annie Hall”.

Viața personală a Dianei Keaton

Keaton nu s-a căsătorit niciodată, dar a adoptat doi copii, Dexter și Duke.

În 2018, actrița a luat apărarea prietenului său de lungă durată, Woody Allen, în urma acuzațiilor de abuz aduse acestuia, declarând pe Twitter că „Woody Allen este prietenul meu și continui să am încredere în el”.

