Directorul-adjunct al ICR Londra, Claudiu Florian, se numără printre persoanele care au fost audiate recent de DNA în calitate de martori într-un dosar de cercetare deschis în urma unei sesizări.

Potrivit surselor Libertatea, urmează să fie chestionați și directorul departamentului administrativ din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – persoană care aprobă plățile cazărilor demnitarilor -, precum și Andrei Novac, secretar de stat la MAE și cel care se ocupă de relația instituțională cu ICR.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, la solicitarea MAE, Florian a întocmit la preluarea mandatului, în 2022, un document locativ în care a informat că există două apartamente libere în incinta sediului ICR Londra. Unul dintre ele, cel de la etajul al doilea, este în mod tradițional destinat directorului. De altfel, și directoarea Nistor a locuit circa două luni în el, înainte să-l închirieze pe cel din afara sediului ICR. „În ciuda faptului că avea un spațiu de locuit gratuit, MAE i-a aprobat cererea de închiriere”, explică sursele ziarului.

Aceleași surse au dezvăluit că documentul care aproba închirierea a fost semnat de Bogdan Moisii, secretar general adjunct al MAE, care are calitatea de ordonator de credite, delegată de ministru, și avizat de Eugen Enache, directorul Departamentului Financiar și Administrativ din cadrul ministerului.

Recomandări Refugiatele din Timișoara care au reușit să pună pe picioare o școală pentru elevii ucraineni. „Aici am ajuns ca fugari, dar am rămas, că părinții mei au găsit ceva interesant la oraș”

O sursă din DNA a confirmat pentru Libertatea că este vorba despre o cercetare pornită în urma unei sesizări ce vizează suspiciunea de abuz în serviciu în cazul chiriei lunare de 6.500 de lire sterline pe care statul român o plătește pentru apartamentul directoarei ICR Londra. Cazul a fost semnalat de Libertatea în luna noiembrie a anului trecut.

Ziarul a dezvăluit atunci că actrița Catinca Maria Nistor a refuzat să locuiască într-un apartament gratuit din incinta sediului instituției, așa cum au făcut-o toți predecesorii săi. În schimb, a optat pentru o locuință de 120 mp într-un cartier londonez de lux.

La începutul lunii ianuarie, tot Libertatea a scris că Ministerul de Externe nu poate rezilia contractul de închiriere, așa cum promisese ministrul Bogdan Aurescu, imediat după ce cazul a fost dezvăluit public.

Potrivit informațiilor obținute de ziar, contractul de închiriere a fost făcut pe perioada 8 septembrie 2022-7 septembrie 2025, iar clauzele prevăd despăgubiri mari în cazul în care MAE renunță la chirie mai devreme de un an.

Asta înseamnă că statul român este obligat să plătească, în total, în jur de 78.000 de lire sterline, echivalentul a 434.836 de lei, pentru apartamentul șefei ICR Londra. Asta în cazul în care onorează contractul doar un an. Recomandări Radio România Actualități, omagii vibrante cu repetiție la adresa ministrului culturii, Lucian Romașcanu: „Un om care a mișcat, mișcă și va mișca România”

Într-un răspuns pentru Libertatea, MAE susține că responsabil pentru felul în care a fost semnat contractul e chiar beneficiarul, Catinca Maria Nistor: „Încheierea, derularea, modificarea și rezilierea contractului de închiriere aparțin în exclusivitate ICR Londra și directorului acestuia”.

Înainte de a ajunge șefă la Londra, Nistor a asigurat conducerea interimară a Teatrului Bulandra din București. A fost demisă după un an, în urma unui protest public al actorilor. Noua conducere a instituției a dat-o în judecată sub acuzația că și-ar fi atribuit sume de bani necuvenite. În primă instanță, în septembrie 2021, Tribunalul București a decis să anuleze contractele încheiate pe drepturi de autor și a obligat-o să returneze teatrului aproape 7.000 de euro. Decizia nu este definitivă, Nistor făcând recurs, care are termen judecată pe 21 februarie.

***

Citește și:

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Cu cine a fost surprins acum la Roma

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Mutare șoc pe piața media! Mihai Bendeac a semnat cu rivalii?! Vedeta a făcut un anunț surpriză

Viva.ro Îl recunoști? Era unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, dar viața lui s-a schimbat după ce a divorțat de fosta soție, în doar un minut

Observatornews.ro Un cutremur devastator de 7,8 pe Richter a lovit Turcia. Sunt peste 100 de morți, zeci de clădiri prăbușite, sute de oameni prinși sub dărâmături

Știrileprotv.ro Ce a descoperit Paza de Coastă americană, după ce s-a chinuit să salveze un bărbat care a cerut ajutor

FANATIK.RO Mariana Cojocaru anunță zodiile care scapă de greutăți în 2023. Norocul va fi de partea lor

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2023. Leii ar fi bine să nu încerce să forțeze situațiile care nu le convin pentru că nu vor rezolva nimic pe această cale

PUBLICITATE CHALLENGE: Cum poți descrie gustul Coca-Cola Zero Zahăr fără cuvinte?