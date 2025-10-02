Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul șocant a avut loc pe 9 septembrie, în timp ce Janelle Scott se plimba cu bicicleta, alături de prietenul ei.

Câinele a ieșit brusc din pădure și a atacat-o pe Janelle. Pitbullul a smuls-o pe Janelle de pe bicicletă și a mușcat-o violent.

Prietenul ei a intervenit imediat, reușind în cele din urmă să împuște câinele în legitimă apărare. Poliția a confirmat că un al doilea pitbull era în zonă, dar nu a participat la atac.

Câinii aparțineau unui bărbat care era în închisoare la momentul incidentului. Aceștia erau supravegheați de o cunoștință a familiei.

Autoritățile suspectează că animalele au scăpat după ce rulota în care erau ținute a fost spartă.

La sosirea echipajelor de urgență, Janelle era într-o stare critică. Mama ei, Cheryl, a declarat că „brațul ei drept era sfâșiat până la os și atârna doar în tendoane”.

Janelle a fost transportată de urgență la spital. Deși a supraviețuit atacului, starea ei a necesitat intervenții chirurgicale majore.

Inițial, medicii sperau să salveze o parte din membre, dar gravitatea rănilor a impus amputarea brațelor și a picioarelor.

„În fiecare zi trebuie să meargă din nou la operație. Mă întreb cât poate îndura un om”, a mărturisit mama lui Janelle.

În ciuda situației dramatice, Janelle continuă să lupte. Medicii evaluează acum dacă există suficient țesut muscular pentru a permite folosirea unor proteze în viitor. Mama ei rămâne optimistă: „Știu că va reuși. E o femeie puternică”.

Pentru a face față costurilor uriașe de tratament, familia a inițiat o campanie de strângere de fonduri, pe GoFundMe, care a adunat, până la ora redactării acestei știri, peste 30.000 de dolari.

