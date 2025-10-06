Laureații au identificat „gărzile de securitate” ale sistemului imunitar, celulele T reglatoare, care împiedică celulele imunitare să ne atace propriul corp.

Este vorba despre Mary E. Brunkow, 64, activează la Institutul pentru Biologie Sistemică, Seattle, Frederick J. Ramsdell, 65, cercetător la compania Sonoma Biotherapeutics, San Francisco și Shimon Sakaguchi, 74, profesor la Universitatea Osaka.

Premiul Nobel acordat celor trei cercetători este de 11 milioane de coroane suedeze, echivalentul a 1.000.000 de euro. El va fi împărțit în mod egal de aceștia.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

În fiecare zi, sistemul nostru imunitar ne protejează de mii de microbi diferiți care încearcă să ne invadeze organismul. Aceștia au aspecte diferite, iar mulți dintre ei au dezvoltat similitudini cu celulele umane ca formă de camuflaj. Deci, cum determină sistemul imunitar ce trebuie să atace și ce trebuie să apere?

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, spune Olle Kämpe, președintele Comitetului Nobel.

Shimon Sakaguchi a înotat împotriva curentului în 1995, când a făcut prima descoperire cheie. La acea vreme, mulți cercetători erau convinși că toleranța imunitară se dezvolta numai datorită eliminării celulelor imune potențial dăunătoare în timus, printr-un proces numit toleranță centrală. Sakaguchi a demonstrat că sistemul imunitar este mai complex și a descoperit o clasă de celule imune necunoscută până atunci, care protejează organismul de bolile autoimune.

Mary Brunkow și Fred Ramsdell au făcut cealaltă descoperire importantă în 2001, când au prezentat explicația pentru care o anumită tulpină de șoareci era deosebit de vulnerabilă la bolile autoimune. Ei au descoperit că șoarecii au o mutație într-un genă pe care au numit-o Foxp3. De asemenea, au demonstrat că mutațiile în echivalentul uman al acestei gene provoacă o boală autoimună gravă, IPEX.

Doi ani mai târziu, Shimon Sakaguchi a reușit să facă legătura între aceste descoperiri. El a demonstrat că gena Foxp3 guvernează dezvoltarea celulelor pe care le-a identificat în 1995. Aceste celule, cunoscute acum sub numele de celule T reglatoare, monitorizează alte celule imune și se asigură că sistemul nostru imunitar tolerează propriile țesuturi.

Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului toleranței periferice, stimulând dezvoltarea tratamentelor medicale pentru cancer și boli autoimune. Acest lucru poate duce, de asemenea, la transplanturi mai reușite. Mai multe dintre aceste tratamente sunt în prezent în fază de studii clinice.

