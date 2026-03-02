Cum a fost descoperit furtul

Totul a început în zona rurală Cerveteri, de-a lungul pârâului Fosso Zambra, unde presiunea carburantului a început să scadă inexplicabil, afectând conducta care transportă kerosen din Civitavecchia până la aripile avioanelor de pe Aeroportul Fiumicino.

Inițial, anomalia a fost considerată o problemă tehnică.

Pe 13 februarie, compania care administrează conducta a sesizat autoritățile după ce tehnicienii au observat oscilații anormale ale presiunii pe acel segment. Carabinierii din Cerveteri au început monitorizarea zonei și așa au descoperit un sistem clandestin complex și periculos.

Combustibil deviat printr-o conductă clandestină de 1,3 kilometri

Conducta principală fusese modificată printr-un dispozitiv mecanic capabil să devieze fluxul de kerosen.

De acolo pornea o conductă ilegală de înaltă presiune, îngropată și ascunsă pe o distanță de 1,3 kilometri. Aceasta transporta carburantul până la o cisternă de 15.000 de litri, ascunsă în remorca unui camion cu numere de înmatriculare poloneze.

Din exterior, părea un vehicul obișnuit, parcat pe un teren închiriat unei firme de transport. În interior se afla însă combustibilul destinat aeronavelor.

Potrivit estimărilor anchetatorilor, valoarea kerosenului deja sustras este evaluată între 90.000 și 100.000 de euro. Planul ar fi presupus transferul carburantului către alte depozite din zona Ponte Galeria, pentru procesare și rafinare ulterioară.

Moldovenii au fost prinși în flagrant

Intervenția a avut loc în după-amiaza zilei de 23 februarie. Carabinierii i-au surprins pe cei doi bărbați în timp ce încărcau combustibilul, fiind prinși lângă cisternă în timpul operațiunii de aspirare.

În interiorul camionului au fost descoperiți aproximativ 4.000 de litri de kerosen proaspăt sustras.

Pompierii au intervenit pentru a securiza zona, având în vedere riscul major de explozie în cazul unei scurgeri sau al unei scântei. Terenul, autocamionul și întreaga instalație clandestină conectată la oleoduct au fost puse sub sechestru.

Cei doi bărbați au fost încarcerați la penitenciarul din Civitavecchia și sunt acuzați de furt continuat de carburant pentru aeronave, cu circumstanța agravantă că au afectat o infrastructură energetică destinată utilității publice.

