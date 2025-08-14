Doi dintre pacienții răniți la Letea Veche, transportați în Austria

Cele două persoane care vor fi transportate în Austria au fost grav rănite în urma exploziei de la Letea Veche și sunt internate la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Pacienții sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport, după cum a anunțat IGSU.

Cei doi pacienți vor fi transferați de la București în Austria în cursul zilei de vineri, 15 august 2025.

„Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Ministerul Sănătății și DSU au transmis rapoartele medicale către clinic de specialitate din Belgia, Germania și Austria, în vederea preluării acestora. De asemenea, Ministerul Sănătății a contactat și o clinică din Italia, după cum se arată într-un comunicat.

În ce stare se află restul victimelor din incenidul de la Letea Veche

Patru persoane au fost rănite miercuri, când o butelie a explodat într-o locuință din Letea Veche. Printre victime se numără și un copil. Cele patru persoane sunt internate în trei spitale din România, iar medicii au transmis cele mai noi detalii despre starea lor.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Cele două victime, internate la Spitalul Bagdasar Arseni din București sunt în stare gravă. Pacientul internat la Timișoara prezintă arsuri pe 60% din suprafața corpului și în prezent este intubat.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu este internată pacienta minoră. Este stabilă, fără a prezenta probleme deosebite. Medicii din Capitală iau în calcul inclusiv posibilitatea detubării acesteia.

Transferul pacienților către spitale specializate a fost realizat și cu ajutorul aeronavelor SMURD, asigurând un tratament rapid și adecvat pentru starea gravă a răniților.

Explozie, urmată de incendiu într-o locuință din Letea Veche

O explozie puternică la o butelie a avut loc miercuri, într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. În total, patru persoane au fost rănite în timpul incidentului.

„Astăzi, în localitatea Letea Veche, județul Bacău, s-a produs o explozie la o locuință, soldată cu 4 victime: două victime cod roșu (adulți) cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, respectiv două victime cod galben (un adult și un minor în vârstă de 14 ani) cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului.

La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, 3 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, a transmis ISU Bacău, în cursul zilei de joi.

Recomandări Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, iar incendiul a fost lichidat în totalitate miercuri după amiază.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE