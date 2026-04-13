Trump: „Marina iraniană a fost distrusă”

În același discurs, Trump a susținut că armata Iranului a suferit pierderi masive înaintea unei blocade energetice anunțate de SUA.

„Armata lor este distrusă”, a spus Trump.

„Întreaga lor marină este sub apă. Știți că 158 de nave au dispărut. Marina lor a dispărut. Majoritatea lansatoarelor lor de mine au dispărut”.

Președintele american a anunțat și o măsură majoră împotriva Iranului: „Mâine, la ora 10.00 (ora 17.00, în România), intră în vigoare o blocadă”, a adăugat Trump.

„Alte națiuni fac eforturi pentru ca Iranul să nu poată vinde petrol”.

Critici dure la adresa NATO

Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de aliații occidentali, acuzând că SUA suportă costuri uriașe fără a primi sprijin real. El a spus că va supune „unei examinări foarte serioase” angajamentul financiar al Americii de a sprijini alianța, în special împotriva Rusiei.

„Dar sunt foarte dezamăgit de NATO”, a spus el.

„Nu au fost acolo pentru noi. Noi plătim trilioane de dolari pentru NATO, iar ei nu au fost acolo pentru noi”.

El a subliniat că reacția actuală a alianței vine prea târziu: „Acum vor să vină, dar nu mai există o amenințare reală”.

SUA ar putea renunța la protecția Europei

Liderul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării chiar fundamentul relației transatlantice, inclusiv rolul SUA în apărarea Europei împotriva Rusiei.

„Dacă te gândești bine, ne apărăm împotriva Rusiei”, a adăugat el. „Mi s-a părut de mult timp puțin ridicol, dar am cheltuit trilioane de dolari pentru asta. Și cred că acest lucru va fi supus unei analize foarte serioase”.

Declarațiile sugerează o posibilă schimbare majoră de strategie, în condițiile în care Trump a amenințat în repetate rânduri că ar putea retrage SUA din NATO.

Tensiuni cu liderii europeni

Criticile vin pe fondul unor tensiuni crescute între Washington și mai multe capitale europene.

Lideri precum Pedro Sánchez și Emmanuel Macron ar fi limitat accesul militar al SUA în contextul conflictului cu Iranul.

În același timp, secretarul general NATO, Mark Rutte, a discutat recent cu Trump despre viitorul alianței, într-o întâlnire desfășurată săptămâna trecută la Casa Albă. Și atunci, Donald Trump a criticat NATO.

Președintele finlandez Alexander Stubb i-a spus lui Trump în timpul unei convorbiri telefonice că un „NATO mai european” începe să prindă contur.

Pe 31 martie, Donald Trump a transmis un avertisment direct statelor membre NATO: „Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi”.

