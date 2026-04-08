Donald Trump a amenințat cu retragerea SUA din NATO sub pretextul că aliații nu l-au ajutat în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o cale maritimă importantă pentru livrările de petrol, gaze și îngrășăminte din Golf.

Întâlnirea de la Casa Albă are loc în contextul instaurării unui armistițiu fragil între SUA și regimul de la Teheran, după ce Donald Trump a amenințat cu distrugerea centralelor electrice și a podurilor din Iran.

Casa Albă a anunțat că întâlnirea va avea loc cu ușile închise, iar pe agendă va figura posibilitatea retragerii SUA din NATO.

Retragerea din NATO este un subiect pe care „președintelele îl va discuta în câteva ore cu secretarul general Rutte”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt.

Donald Trump i-a catalogat „lași” pe membrii NATO, a numit alianța un „tigru de hârtie” și a amenințat de mai multe ori, în ultimele săptămâni, cu ieșirea SUA din alianța militară.

Aliații „au fost puși la încercare și au eșuat”, a comentat Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe Donald Trump, potrivit AFP.

Membrii europeni din NATO au menționat la rândul lor că alianța este strict defensivă, axată pe protejarea zonei euro-atlantice în caz de atac asupra sa. În plus, i-au reproșat lui Donald Trump că a declanșat războiul din Iran fără a-și consulta aliații și fără a avea un plan concret.

Donald Trump nu poate să retragă SUA din NATO fără acordul Congresului, iar o astfel de inițiativă nu ar fi susținută nici măcar de aliații săi republicani. Legea care îi interzice o decizie unilaterală în acest sens a fost adoptată la inițiativa actualului secretar de stat Marco Rubio și a senatorului democrat Tim Kaine.