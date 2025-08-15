Avionul lui Donald Trump a aterizat primul în Alaska și a așteptat pe pistă aterizarea aeronavei în care se afla Vladimir Putin. Trump a fost primul care a ieșit din avion, a coborât scara și aproximativ după 15 secunde și-a făcut apariția și Vladimir Putin în ușa avionului său.

Cei doi au mers apoi pe câte o porțiune de covor roșu, iar la un moment dat Donald Trump s-a oprit și a așteptat să-l întâmpine pe Putin. Când președintele rus se apropia, omologul lui american a început să-l aplaude în trei reprize scurte, și să-i zâmbească.

Când s-au întâlnit, i-a strâns mâna călduros și au schimbat câteva cuvinte, amândoi zâmbitori. Imediat după au trecut pe covorul roșu printre soldații din gardea de onoare a armatei americane, Trump salutând militărește.

Cei doi președinți au schimbat câteva cuvinte înainte de a se așeza împreună pe un podium pregătit special pentru fotografii.

După aceea, s-au urcat amândoi în aceeași mașină, Cadillac-ul lui Donald Trump, și s-au îndreptat spre sala pregătită pentru negocieri, unde au ajuns după câteva minute.