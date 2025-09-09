Acest incident s-a produs după ora 20, pe un drum din localitatea Coșava, județul Timiș, iar autospeciala jandarmilor ar fi fost lovită de un TIR.

De asemenea, autospeciala Jandarmeriei Timiș ar fi fost serios avariată în urma impactului, însă surse din Ministerul de Interne confirmă că nimeni nu a fost grav rănit, în rândul forțelor de ordine.

Jandarmii reveneau acasă, după ce l-au adus la București pe Alexandru Bălan, suspectul reținut de DIICOT sub acuzația de trădare.

Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate din țara condusă de Maia Sandu a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi apoi adus la Bucureşti.

Alexandru Balan, fost adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), a fost adus marți, 9 septembrie, la DIICOT, pentru a fi audiat de procurori după acuzațiile că a divulgat informaţii secrete de stat legate de România către ofiţeri KGB din Belarus, țară apropiată de Rusia lui Putin. La final, a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit informațiilor Libertatea.

Acesta a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, implicat în dosarul „furtului miliardului”.





