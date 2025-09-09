Procurorii îi vor aduce la cunoștință lui Alexandru Bălan calitatea procesuală și drepturile prevăzute de lege. Dacă există probe că a divulgat informații clasificate către Belarus, poate fi pus sub acuzare pentru infracțiuni contra siguranței naționale.

Nu este obligatoriu însă ca Alexandru Balan să accepte să coopereze și să vorbească în fața procurorului, ci se poate prevala de dreptul la tăcere.

Ziua precedentă, DIICOT a anunţat că suspectul, care are 47 de ani, s-a întâlnit de două ori la Budapesta, în Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat (KGB) din Belarus, în 2024 și 2025.

Autoritățile române spun că există „suspiciuni rezonabile” că în aceste discuții Alexandru Balan a dat informații secrete și a primit bani în schimbul lor. DIICOT a transmis că spionul a fost implicat în divulgarea unor secrete de stat ale României „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională”.

La rândul său, SRI a precizat că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate din țara condusă de Maia Sandu a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi apoi adus la Bucureşti.

Alexandru Bălan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, implicat în dosarul „furtului miliardului”.

