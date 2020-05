Un agent de politie ce poarta o masca de protectie verifica un participant la trafic in vederea respectarii masurilor impuse de ordonanta militara numarul 2, in sectorul 2 din Bucuresti, luni, 23 martie 2020. Luni seara, incepand cu ora 22, a intrat in vigoare prevederea din Ordonanta militara 2, ce interzice cetatenilor sa iasa din casa intre orele 22-06 cu unele exceptii ca asistenta medicala de urgenta, ingrijirea batranilor si deplasarea la locul de munca daca acesta nu se poate face in de acasa. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO