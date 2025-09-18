Povestea și personajele

În acest nou capitol al seriei, jucătorii îl controlează pe Kyle Crane, protagonistul primului joc, care a fost transformat într-o creatură jumătate om, jumătate bestie. Această schimbare îi oferă abilități supraomenești, precum sărituri de 15 metri și țipete care provoacă daune psihice morților vii.

Deși intriga principală este destul de simplă, concentrându-se pe o misiune de răzbunare împotriva unui savant nebun, o recenzie IGN subliniază că personajele secundare întâlnite pe parcurs sunt memorabile. Misiunile secundare sunt adesea mai bine scrise și uneori chiar amuzante.

„În plus, chiar dacă povestea necesită un efort minim, personajele pe care le întâlnești și cu care te împrietenești pe parcurs sunt cel puțin suficient de memorabile încât nu am simțit nevoia să sar peste lungile conversații prin care ajungi să le cunoști”, notează recenzia.

Un element nou – puterea lui Hulk

Principalul element nou în The Beast este abilitatea de a vă transforma într-o creatură asemănătoare lui Hulk. Acest lucru le permite jucătorilor să distrugă mulțimi de zombi fără efort și să execute mișcări spectaculoase, precum schimbarea direcției în aer folosind cârligul de agățare.

Totuși, aceste abilități sunt disponibile doar periodic, când contorul de furie este plin. În rest, jocul păstrează mecanicile familiare ale seriei.

The Beast introduce noi tipuri de inamici infectați, care deblochează noi abilități pentru jucător după ce sunt învinși. Aceste lupte sunt puncte culminante ale jocului, deși spre final par să devină repetitive.

Familiaritate și inovație

Deși The Beast aduce câteva elemente noi, mare parte din experiența de joc va fi familiară fanilor seriei. Acest lucru nu este neapărat negativ, dar îi poate face pe unii jucători mai dornici pentru mai multă inovație.

În ciuda lipsei unor inovații majore, Dying Light: The Beast rămâne o experiență distractivă pentru fanii seriei cu o combinație de parkour, lupte cu zombi și noi abilități monstruoase.