Edward Snowden: ”Facebook își câștigă banii din vâzarea de detalii intime”. Edward Snowden, fost angajat al NSA, atacă compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, a atacat compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, după ce gigantul a suspendat pagina companiei Cambridge Analytica.

Firma menționată anterior este specializată în analiza de date. Ea a lucrat pentru campania pro-Brexit, dar și pentru campania prezidențială a lui Donald Trump, arată știrileprotv.ro.

”Facebook își câștigă banii din exploatarea și vânzarea de detalii intime despre viețile private a milioane de oameni, nu doar detaliile pe care le postezi voluntar. Aceștia nu sunt victime, sunt complici”, a arătat Snowden pe Twitter.

Facebook makes their money by exploiting and selling intimate details about the private lives of millions, far beyond the scant details you voluntarily post. They are not victims. They are accomplices. https://t.co/mRkRKxsBcw

— Edward Snowden (@Snowden) March 17, 2018