Disputa dintre Tesla și sindicatul IG Metall

„Nu vom închide fabrica, dar realist vorbind, nici nu ne vom extinde”, a spus Musk, potrivit Handelsblatt. El a adăugat că „lucrurile vor deveni, cu siguranță, mai dificile dacă există organizații externe care împing Tesla în direcția greșită”.

Conflictul dintre Tesla și cel mai puternic sindicat industrial din Germania, IG Metall, a escaladat în ultimele luni.

Sindicatul a acuzat compania de crearea unui mediu de lucru „toxic” și a depus plângeri pentru defăimare.

Tesla a răspuns prin propriile plângeri, susținând că un reprezentant al IG Metall a înregistrat ilegal o ședință a consiliului de muncă.

IG Metall a criticat abordarea companiei: „pe cât de transparentă pe atât de nedemocratică”, iar reprezentantul Otto a subliniat că Musk amenință angajații pentru a influența votul în consiliu.

Avertismentul lui Elon Musk nu vine într-un moment întâmplător. Cei aproximativ 10.700 de angajați de la Grünheide vor alege un nou consiliu de întreprindere în următoarele zile. IG Metall este în prezent cea mai mare facțiune din consiliul de întreprindere, dar nu deține majoritatea, deoarece alte liste și-au unit forțele împotriva acestuia.

Răspunsul sindicatelor a fost rapid. „Acceptați regulile jocului codeterminării și democrației în companiile germane”, a declarat Jan Otto, un lider sindical din estul țării.

Tesla Gigafactory Berlin este prima fabrică construită de companie în Europa.

Fabrica Tesla din Berlin se micșorează deja

Gigafactory Berlin are o capacitate de producție de peste 375.000 de Model Y pe an, dar Tesla a vândut doar 235.000 de vehicule în Europa în 2025, inclusiv importuri din China.

În Germania, înmatriculările au scăzut cu 48%, la doar 19.390 de unități. Între timp, BYD a crescut vânzările în Europa, depășind Tesla în Germania.

Un sondaj recent a constatat că 94% dintre germani nu ar lua în considerare cumpărarea unei Tesla.

„Atâta timp cât cifrele de vânzări scad, Tesla nu va construi nicio fabrică, nici aici și nici în altă parte”, a declarat Otto, reprezentant IG Metall.

Tesla a redus discret aproximativ 1.700 de locuri de muncă la fabrică în ultimul an, în timp ce directorul fabricii, Thierig, a negat orice reducere de personal.

În mesajul său, Musk a menționat și produse viitoare, inclusiv creșterea producției de celule de baterii, Model Y și potențiala producție a Tesla Cybercab.

Totuși, multe dintre aceste promisiuni sunt considerate de critici drept tentative de distragere a atenției de la problemele actuale: scăderea vânzărilor și subutilizarea fabricii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE