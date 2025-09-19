SMG Swiss Marketplace Group a debutat la Bursa SIX de la Zürich

SMG Swiss Marketplace Group, un gigant al platformelor online din Elveția, a debutat astăzi la Bursa SIX din Zürich. Acest IPO marchează o etapă crucială în evoluția companiei, consolidându-i poziția pe piață și deschizând noi oportunități de creștere.

Înființată în 2021, SMG operează platforme populare precum Homegate, ImmoScout24 și AutoScout24. Listarea la Bursă a implicat oferirea a 19.629.040 de acțiuni existente, la un preț de 46,00 CHF per acțiune, generând un volum de aproximativ 903 milioane CHF.

IPO-ul aduce multiple avantaje pentru SMG, incluzând: creșterea flexibilității financiare; îmbunătățirea vizibilității mărcii; oferirea de opțiuni de lichiditate pentru acționari. Compania va fi inclusă în indicele Swiss Performance Index (SPI) începând cu 22 septembrie 2025, conform sursei citate.

Ce spune conducere SMG despre listarea la Bursa de la Zurich

Christoph Tonini, CEO-ul SMG, a declarat pentru Six-gropu.com: „Listarea de astăzi marchează începutul unui nou capitol interesant pentru SMG. Compania noastră a fost fondată pentru a reuni cele mai de încredere platforme online din Elveția și am creat unul dintre cele mai puternice portofolii de piețe online din Europa”.

Totodată, Axel Konjack, Head of Global Marketplaces și membru al Consiliului Executiv al grupului Ringier AG, a transmis un mesaj pe contul său de Linkedin.

„Astăzi este o zi importantă în istoria Ringier și pentru Divizia Ringier Marketplaces: Am intrat în listare la SIX Swiss Exchange împreună cu joint venture-ul nostru lider de piață, SMG Swiss Marketplace Group, cu sediul central la Zurich.

SMG a fost fondată și a fost extinsă continuu de Ringier în colaborare cu stimații noștri acționari TX Group AG , die Mobiliar și General Atlantic încă de la înființarea sa în noiembrie 2021.SMG operează rețeaua lider de mărci digitale pentru uz casnic, simplificând viața oamenilor din Elveția🇨🇭”, a transmis Axel Konjack.

Impactul listării SMG pe piețele elvețiene

Listarea SMG subliniază puterea economiei digitale elvețiene. Tomas Kindler, director global al departamentului de burse la SIX, a comentat:

„Este o onoare să primim SMG în rândul celor mai mari IPO-uri din Europa de la 2024 încoace – alături de companii precum Puig, Galderma și HBX. IPO-urile lor au fost găzduite și de SIX, gigantul european de listare la bursă, și de BME”, a explicat el.

SMG are acum oportunitatea de a-și accelera creșterea și inovația. Platforma sa diversificată, care include și FinanceScout24 și tutti.ch, este bine poziționată pentru a beneficia de tendințele digitale în creștere.

