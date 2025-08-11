Vârfurile noi ating 7.132 de metri

Vârfurile nou-deschise au înălțimi cuprinse între 5.870 și 7.132 de metri, comparativ cu cei 8.849 metri ai Everestului. Anterior, accesul în aceste zone era descurajat, iar obținerea permiselor era dificilă sau costisitoare, scrie The Times.

În prezent, alpiniștii nu vor mai trebui să plătească pentru permise pentru 97 de vârfuri din această regiune. Printre cele mai mari vârfuri se numără Api West, Saipal, Firnkof și Bobaye Chuli.

Liladhar Awasthi, purtător de cuvânt al Departamentului de Turism din Nepal, a declarat pentru The Times: „Sperăm că această scutire va încuraja turiștii să viziteze regiunile neatinse și impresionante din Karnali și din vestul extrem. Aceste vârfuri au rămas neescaladate din cauza izolării lor. Această inițiativă ar putea crea locuri de muncă locale și încuraja antreprenoriatul.”

Awasthi a explicat pentru The Times motivele pentru care aceste regiuni atrag mai puțini turiști: „În primul rând, provocările logistice sunt semnificative din cauza izolării acestor zone. Pentru a ajunge acolo, este nevoie de un zbor de la Kathmandu, urmat de ore de condus și apoi de mai multe zile de drumeție doar pentru a începe.”

Kul Bahadur Gurung, fost secretar general al Asociației de Alpinism din Nepal, a salutat planul, dar a avertizat că va fi nevoie de timp pentru a crea infrastructura necesară: „Pentru a ne bucura de aceste vârfuri, avem nevoie de trasee bune de drumeție, cazare și ghizi, astfel încât turiștii să poată ajunge la ele cu ușurință.”

Măsuri pentru reducerea aglomerației pe Everest

Guvernul nepalez a crescut taxa pe care alpiniștii trebuie să o plătească pentru a urca pe Everest de la 11.000 la 15.000 de dolari pe persoană, începând cu 1 septembrie, ca modalitate de a reduce numărul de alpiniști.

De asemenea, a propus ca alpiniștii care doresc să urce pe Everest să escaladeze mai întâi cel puțin un vârf mai mic, de 7.000 de metri. Proiectul de lege se află în parlament.

„Acest lucru este bun pentru siguranță”, a declarat Bahadur pentru The Times. „Am văzut că numărul victimelor a crescut în ultimii zece ani… problema este că unii alpiniști sunt lipsiți de experiență, iar escaladarea unor vârfuri mai mici îi va ajuta să se pregătească. Acesta este un turism responsabil.”

Scutiri de taxe și pentru agenții

Ang Tshering Sherpa, fost președinte al Asociației de Alpinism din Nepal, a avertizat că scutirea de taxe pentru permise ar putea să nu fie suficientă pentru a încuraja un nou val de călătorii în regiune.

„Am propus, de asemenea, scutiri de taxe pentru agențiile de trekking și expediții care operează în aceste regiuni, dar costul rămâne ridicat. Organizarea călătoriilor acolo nu este doar o chestiune de profit – este extrem de costisitoare din cauza lipsei transportului, a infrastructurii și chiar a informațiilor fiabile”, a explicat el pentru The Times.

Sherpa a adăugat: „Adesea, sunt necesare două zile de condus doar pentru a ajunge la Nepalgunj sau Dhangadhi înainte de a începe drumeția propriu-zisă. Deși sunt disponibile zboruri, cele de o oră sunt la fel de scumpe ca zborurile către Bangkok.”

În ciuda provocărilor, autoritățile speră că această inițiativă va aduce beneficii economice regiunilor vestice ale Nepalului, marcate de neglijență și sărăcie, cu drumuri, școli și asistență medicală precare.

Din cauza turismului care atinge, an de an, noi recorduri, Everestul se confruntă și cu tone de gunoi, poluare și un impact asupra mediului care continuă să se înrăutățească.

