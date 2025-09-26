Mai exact, 113 angajaţi și-au luat concediu medical subit acum două luni. „După reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Sectorului 2, am descoperit un fenomen „ciudat”: o explozie de concedii medicale. Doar în iulie 2025 s-au dat 113 concedii medicale, cu 50% mai multe decât anul trecut, adică 1142 de zile de absență”, a scris Hopincă pe rețeaua de socializare.

„Fix acum, când am redus cheltuielile salariale cu aproape 20 de milioane lei și redirecționăm banii spre școli, străzi și servicii publice, brusc au apărut valuri de probleme medicale. Coincidență?”, a adăugat el.

Din acest motiv, au fost cheltuiți 250.000 lei în plus din bugetul Sectorului 2, iar Hopincă a sesizat Colegiul Medicilor.

„Cine are probleme reale de sănătate are tot sprijinul. Cine însă crede că poate fenta sistemul pe spatele cetățenilor, trebuie să știe că în Sectorul 2 nu merge așa”, a conchis edilul.

Netanyahu a fost huiduit în timpul discursului său la ONU. Delegațiile din mai multe țări au părăsit sala

