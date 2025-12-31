„Din verificările preliminare a rezultat că explozia a avut loc la o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Reprezentanții ISU și IPJ Constanța au confirmat că este vorba despre un accident de muncă. Persoanele decedate sunt doi bărbați, cu vârste cuprinse între 52 și 64 de ani.

„Cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate. O a treia persoană, bărbat în vârstă de 63 de ani, a refuzat transportul la spital, iar cea de-a patra, un bărbat de 57 de ani, a fost preluată de un echipaj SMURD B2 și transportată la spital cu traumatism la un membru inferior”, a transmis ISU Constanța.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte și cauzele producerii evenimentului.

Totodată, Serviciul de Ambulanță Județean Constanța a precizat că accidentul a avut loc în dana 5 a portului, la fața locului intervenind două ambulanțe și un echipaj SMURD.

